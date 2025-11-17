Упражнение «пистолетик»: как сделать сложный присед простым

Чтобы «пистолетик» наконец получился, важны не суперспособности, а грамотная подготовка: устойчивость стопы, работа корпуса, контроль колена и плавное опускание. В статье разбираемся, как безопасно освоить упражнение, какие мышцы включаются и что делать, если техника все время «проваливается».