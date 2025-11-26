3 формата тренировок, если нет сил и времени, но хочется прийти в форму

Жесткий фитнес-режим с утренними пробежками, сложными сплитами и шестью тренировками в неделю подходит далеко не всем. У кого-то нет времени, у кого-то сил, а кто-то просто не хочет подчинять жизнь спорту. Это не повод отступаться от фигуры мечты: регулярность, пусть даже минимальная, работает лучше, чем редкие вспышки энтузиазма. В этой подборке — три разные схемы, которые действительно работают и не занимают много времени. Их можно встроить в плотный график, подстроить под свое настроение и, главное, не выгореть через две недели.