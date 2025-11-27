Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жим Арнольда: как прокачать дельты и при этом сохранить суставы

Не обязательно брать рекордные веса, чтобы развить плечи — жим Арнольда помогает включить дельты мягко, без неприятного рывка внизу.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Спортсмен выполняет жим Арнольда
Жим Арнольда — это эффективное упражнение для развития плечевого поясаИсточник: Freepik

Это упражнение сочетает жим и разворот кистей, поэтому старт выходит плавным, а нагрузка распределяется равномерно. В статье разберем, какие мышцы задействованы, чем жим Арнольда отличается от обычного жима над головой и как правильно выполнять упражнение сидя и стоя.

Коротко по сути:

  • Плавная траектория нагружает переднюю и среднюю дельты по всей амплитуде.
  • Техника важнее веса: слишком тяжелые гантели ломают движение и мешают вращению.
  • Сидя — проще нагрузить именно плечи. Стоя — активно включаются корпус и мышцы-стабилизаторы.
  • Может быть комфортнее, если обычный жим неприятен в нижней точке.
  • Если чувствуете дискомфорт — используйте умеренный диапазон, без глубокого «провала» локтей.

Что такое жим Арнольда

В классическом жиме гантели сразу уходят вверх. В жиме Арнольда все начинается с разворота: ладони смотрят на себя, затем гантели «открываются» и только потом уходят вверх. Получается не толчок, а плавное движение по дуге.

За счет этого плечам проще контролировать старт, а нагрузка распределяется равномерно. Именно плавность сделала упражнение популярным не только в бодибилдинге, но и в тренировках для укрепления плечевого пояса.

Название появилось благодаря Арнольду Шварценеггеру, который искал способ нагружать дельты по всей амплитуде, а не только в верхней точке. Позже техника стала классикой.

Какие мышцы работают

Дельтовидная мышца
Инфографика «Дельтовидная мышца»Источник: Спорт Mail

Жим Арнольда нагружает плечи комплексно. Основную работу выполняют передняя и средняя дельта, которые работают по всей амплитуде. Если стабилизация слабая, движение может уходить в прогиб корпуса вместо чистой работы плечами.

Дополнительно подключаются:

  • вращательная манжета плеча — удерживает головку плечевой кости и помогает контролировать разворот;
  • трицепс — выжимает гантели в верхней части;
  • мышцы, стабилизирующие лопатки (трапеция, ромбовидные) — помогают плечу работать в безопасной позиции;
  • мышцы корпуса — особенно в варианте стоя, чтобы не «заваливаться» назад.

Техника выполнения

Перед началом выберите положение:

  • сидя — проще сфокусироваться на плечах;
  • стоя — больше стабилизации корпуса и лопаток.

Как делать:

  • держите гантели у груди, ладони повернуты к себе;
  • начинайте подъем и одновременно разворачивайте кисти наружу;
  • в верхней точке руки почти прямые, но без блокировки локтей;
  • опускайте гантели медленно (две-три секунды), поднимайте активнее (одна-две секунды), но без рывка;
  • на подъем — выдох, на опускание — вдох.

Сидя прижмите спину к скамье — так не получится «закидывать» вес корпусом.

Стоя контролируйте ребра и не отклоняйтесь назад.

Перед подходом сделайте короткую разминку для плеча: круговые движения руками, легкие внешние вращения с эспандером или без веса — это помогает стабилизаторам контролировать разворот гантелей.

Частые ошибки

Техника важнее веса. Если движение распадается, суставы начинают терпеть то, что должна выполнять мышца. Избегайте следующих ошибок:

  • резкий старт движением вверх;
  • слишком глубокое опускание локтей при дискомфорте;
  • прогиб в пояснице вместо работы плечами;
  • полное выпрямление локтей вверху;
  • слишком тяжелые гантели, из-за которых «ломается» разворот.

Если руки тянет назад, локти «гуляют», а плечи теряют контроль — вес велик, стоит уменьшить.

Противопоказания

Мужчине противопоказано заниматься спортом
При боли в суставе от тренировки лучше воздержатьсяИсточник: Freepik

Умеренный дискомфорт не всегда причина отказаться от упражнения. Но стоит быть осторожным при:

  • боли или нестабильности в плечевом суставе;
  • защелкивании или неприятных ощущениях при развороте;
  • недавних травмах плеча, ключицы или верхней части спины.

Если вращение вызывает боль, проще выбрать обычный жим над головой без разворота — он стабильнее.

Вопросы и ответы

Собрали короткие пояснения на популярные вопросы.

Можно ли выполнять жим Арнольда тяжелым весом?

Можно, но чем тяжелее гантели, тем хуже получается разворот. Если техника ломается — лучше снизить вес или перейти временно к обычному жиму.

Что лучше — сидя или стоя?

Сидя проще сфокусироваться на дельтах. Стоя — больше работа корпуса и функциональная сила.

Подходит ли жим Арнольда новичкам?

Да, но с легким весом и контролем техники. При сомнениях можно начать с классического жима и позже перейти к варианту с разворотом.