Почему растяжка нужна даже тем, кто тренируется на силу

Об этом часто говорит американская модель Кайя Гербер, для которой силовые тренировки всегда идут в связке с растяжкой и пилатесом. Она не раз отмечала, что гибкость помогает лучше чувствовать тело и выполнять упражнения без рывков и компромиссов. Именно поэтому в ее тренировочной рутине растяжка — не финальный бонус, а полноценная часть занятия.