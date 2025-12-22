Ричмонд
Почему растяжка нужна даже тем, кто тренируется на силу

Растяжку часто откладывают на потом или вовсе пропускают, делая ставку только на силовые упражнения. Но именно она во многом определяет, каким будет результат тренировок.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Серена Уильямс, которая занимается растяжкой, хотя тренируется на силу
Растяжка ускоряет восстановление мышц и делает их эластичными.Источник: Соцсети

В фитнесе давно укоренилась идея, что результат дают только силовые нагрузки, а растяжка — необязательный бонус в конце занятия. На практике все работает иначе: без регулярной растяжки мышцы становятся жестче, движения — короче, а восстановление — медленнее. Это приводит к боли, зажатости и ощущению, что прогресс остановился. Не случайно многие профессиональные спортсмены и фитнес-иконы называют растяжку таким же обязательным элементом рутины, как силовые упражнения, и объясняют это не теорией, а личным опытом.

Серена Уильямс: растяжка ускоряет восстановление

Серена Уильямс
Серена УильямсИсточник: Соцсети

После силовых тренировок мышцы сокращаются и становятся жестче — особенно если нагрузка была интенсивной или повторяется изо дня в день. Без растяжки это приводит к ощущению забитости, ограничению подвижности и повышенному риску микротравм. Регулярная работа на удлинение мышц помогает вернуть им эластичность и снижает накопленное напряжение.

Об этом не раз говорила Серена Уильямс, подчеркивая, что растяжка для нее — обязательная часть системы восстановления между матчами и тренировками. В интервью она отмечала, что именно растяжка помогает ей избегать травм в периоды плотного графика. Для профессионального спорта, где нагрузка на мышцы колоссальная, это вопрос не комфорта, а продолжительности карьеры.

В повседневных тренировках эффект работает так же. Даже 10−15 минут растяжки после силового тренинга помогают уменьшить мышечную болезненность, быстрее вернуть подвижность и избавиться от зажимов, которые мешают прогрессу.

Кайя Гербер: гибкость улучшает технику

Кайя Гербер
Кайя ГерберИсточник: Соцсети

Силовые упражнения работают эффективнее, когда суставы подвижны, а мышцы способны проходить полную амплитуду движения. Без растяжки тело начинает «экономить»: присед становится короче, тяги — менее контролируемыми, а нагрузка уходит не туда, куда планировалось. В итоге прогресс замедляется, даже если тренировки регулярные.

Об этом часто говорит американская модель Кайя Гербер, для которой силовые тренировки всегда идут в связке с растяжкой и пилатесом. Она не раз отмечала, что гибкость помогает лучше чувствовать тело и выполнять упражнения без рывков и компромиссов. Именно поэтому в ее тренировочной рутине растяжка — не финальный бонус, а полноценная часть занятия.

На практике это ощущается довольно быстро. Когда мышцы и суставы двигаются свободно, становится легче держать баланс, можно глубже садиться в присед и точнее контролировать вес. Сила в таком случае растет не за счет напряжения, а за счет качества движения.

Дуа Липа: растяжка влияет на уровень стресса

Дуа Липа
Дуа ЛипаИсточник: Соцсети

Напряженное тело почти всегда усиливает ощущение усталости и раздражительности. После силовых тренировок мышцы и нервная система остаются в режиме возбуждения, особенно если тренировка была интенсивной или проходила вечером. Растяжка помогает мягко переключить организм из режима нагрузки в режим восстановления.

Об этом часто говорит певица Дуа Липа, которая включает растяжку и дыхательные упражнения в тренировочную рутину после концертов и репетиций. В интервью она отмечала, что такие практики помогают ей быстрее снять телесное напряжение и восстановиться не только физически, но и эмоционально. Для нее растяжка — способ «заземлиться» после активного дня.

Даже короткая спокойная растяжка снижает уровень мышечного тонуса, выравнивает дыхание и дает ощущение собранности. Именно поэтому многие спортсмены и артисты используют ее не только после тренировок, но и как способ снять стресс и улучшить общее самочувствие.