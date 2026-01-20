Как тренироваться, чтобы не бросать спорт через неделю

Многие начинают заниматься спортом с энтузиазмом, а через две недели бросают спорт с ощущением, что «это не для меня». Чаще всего причина не в отсутствии силы воли, а в завышенной планке: интенсивные занятия, длинные сессии, попытка тренироваться «как все». Но здоровье у всех разное, как и уровень энергии. Быстрая утомляемость — не приговор, а сигнал, что формат активности стоит пересмотреть. Есть подходы, которые работают даже при низком ресурсе и помогают двигаться регулярно, без перегруза и чувства, что каждая тренировка — подвиг.