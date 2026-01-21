Как похудеть без дефицита калорий и постоянного самоконтроля

Идея дефицита калорий звучит просто: есть меньше, чем тратит тело. Именно этот принцип десятилетиями транслировался как единственно верный путь к снижению веса. Но на практике он часто превращается в марафон самоконтроля: постоянные подсчеты, страх «перебрать», срывы, чувство вины и усталость от вечных ограничений. Тело в таких условиях не всегда худеет быстрее — наоборот, может начать сопротивляться. Поэтому сегодня все больше внимания уделяется не цифрам в приложении, а состоянию организма в целом: сну, движению, уровню стресса и ощущению безопасности. Эти факторы помогут похудеть мягко, без ощущения, что жизнь проходит в режиме вечного контроля.