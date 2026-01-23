Бокс, бег и пилатес: что помогает Зендее, Бюрсину и Энистон не сойти с ума

Во время бега, силовых упражнений или даже простой растяжки он позволяет себе думать более осознанно. «Когда я двигаюсь, мои мысли перестают хаотично скакать, и я начинаю видеть то, что действительно важно». Для него спорт — это не про сжигание калорий или побег от реальности, через каждое движение Керем находит ответы, которые не приходят в рутине на съемочной площадке. Такой подход превращает каждую его тренировку в терапию без слов — глубокий и личный диалог с собой.