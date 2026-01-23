Бокс, бег и пилатес: что помогает Зендее, Бюрсину и Энистон не сойти с ума

Будни звезд — это эмоциональные качели, где необходимо всегда оставаться на высоте, несмотря на неудачи, постоянные съемки, пристальное внимание миллионов, а также критику и хейт в соцсетях. Казалось бы, в этом бесконечном стрессе спасение только в диалоге с психологом или срочном отпуске. Однако многие знаменитости находят разрядку в спорте. Для них он стал способом выплеснуть эмоции и очистить мысли от негатива. Рассказываем, как селебрити используют спорт для психологической перезагрузки.
Зендея — бокс как терапия после съемок
Зендея, звезда «Эйфории» и одна из самых востребованных актрис своего поколения, выбрала для себя в качестве антистресса бокс. После долгих съемочных дней, насыщенных эмоциональными сценами и психологическим напряжением, она надевает перчатки и выходит на ринг. «Бокс помогает мне почувствовать свое тело снова, — говорила она в одном из интервью. — На площадке ты часто растворяешься в персонаже, а здесь ты возвращаешься к себе».
Удары по груше — это не агрессия, а освобождение. Каждое движение становится способом вытолкнуть из тела накопленное напряжение, страх, раздражение. При этом бокс требует полной концентрации: нельзя думать о работе, хейтерах или завтрашнем графике, когда нужно следить за дистанцией, дыханием и техникой. Именно эта сосредоточенность и дает эффект «очистки» — тело работает, а мозг отдыхает. Такой ритуал позволяет актрисе сохранять ясность и не терять связь с собой даже в самых насыщенных съемочных периодах.
Керем Бюрсин — спорт как пространство для размышлений
Турецкий актер Керем Бюрсин, известный по сериалу «Постучись в мою дверь», воспринимает тренировки как пространство для внутреннего диалога и форму медитации.
В отличие от многих, кто стремится «отключить мозг» во время занятий, он, наоборот, использует физическую активность как возможность погрузиться в свои мысли.
Во время бега, силовых упражнений или даже простой растяжки он позволяет себе думать более осознанно. «Когда я двигаюсь, мои мысли перестают хаотично скакать, и я начинаю видеть то, что действительно важно». Для него спорт — это не про сжигание калорий или побег от реальности, через каждое движение Керем находит ответы, которые не приходят в рутине на съемочной площадке. Такой подход превращает каждую его тренировку в терапию без слов — глубокий и личный диалог с собой.
Дженнифер Энистон — пилатес и плавание как анестезия для нервов
Дженнифер Энистон — одна из первых голливудских звезд, кто открыто заговорил о пользе спорта для психического здоровья и эмоционального равновесия. Ее ежедневная практика включает не только пилатес и плавание, но и йогу, а также прогулки на свежем воздухе. Пилатес, которым она занимается уже более 20 лет, стал для нее основой не только физической, но и ментальной устойчивости. Упражнения строятся на контроле и глубоком дыхании — это не дает возможности уйти в свои мысли, а внимание полностью сосредоточено на теле.
Плавание же она называет своим «тайным оружием против тревожности». 3−4 раза в неделю Дженнифер посещает бассейн и выделяет время на заплывы, которые, по ее словам, буквально «смывают» адреналин и напряжение, накопленное за день. В воде она чувствует себя в безопасности, свободной от внешнего давления и соцсетей. Этот ритуал помогает ей восстановить внутреннее спокойствие и вернуться к повседневной жизни с ясной головой.
Спорт для этих звезд — не про внешний результат, а про внутреннее равновесие. Их пример показывает, чтобы справиться со стрессом, не обязательно сбегать от всего мира на необитаемый остров — достаточно просто начать двигаться. Прогулка перед сном, пробежка утром, полчаса йоги могут стать для вас тем самым спасательным кругом в стрессовых ситуациях, когда тело и разум снова находят друг друга. И, возможно, именно в этом — главный урок, который нам стоит перенять у этих знаменитостей.