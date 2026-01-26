Без срывов и голодовок: как Дуа Липа сохраняет форму в бешеном графике

В питании у Дуа Липы нет жестких правил. Она выбирает понятную, простую еду: яйца, рыбу, курицу, много овощей и зелени, фрукты, орехи. На завтрак она чаще всего выбирает яйца или что-то простое на основе фруктов, в течение дня делает ставку на белок и овощи, а для перекусов использует орехи или фрукты. В турах она особенно следит за тем, чтобы не перебарщивать с сахаром, алкоголем и острой пищей — не ради фигуры, а ради самочувствия и бодрости.