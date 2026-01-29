Еда против отеков: продукты, которые быстро возвращают легкость

Лучшие помощники здесь — овсянка, ягоды, яблоки и семена чиа. Овсянку удобно есть утром: она мягко запускает работу кишечника и снижает вечернюю тяжесть. Ягоды можно добавлять в йогурт, творог или смузи — они дают объем и антиоксиданты без лишнего сахара. Яблоки хорошо стоит есть как дневной перекус, а семена чиа — как добавку в каши и напитку: они набухают и быстро насыщают.