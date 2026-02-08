5 упражнений на пресс, которые можно делать при больной спине

Многие пытаются накачать пресс классическими скручиваниями и подъемами ног лежа на полу. Но такие упражнения создают сильное давление на поясницу, особенно если мышцы кора слабые. В результате появляется боль в спине и риск усугубить проблемы с позвоночником. На самом деле, эффективная проработка живота возможна без скручиваний. Эти пять упражнений задействуют глубокие мышцы пресса, не нагружая межпозвоночные диски. Они подходят даже тем, у кого есть грыжи или хронические боли в спине.