5 упражнений на пресс, которые можно делать при больной спине

Многие пытаются накачать пресс классическими скручиваниями и подъемами ног лежа на полу. Но такие упражнения создают сильное давление на поясницу, особенно если мышцы кора слабые. В результате появляется боль в спине и риск усугубить проблемы с позвоночником. На самом деле, эффективная проработка живота возможна без скручиваний. Эти пять упражнений задействуют глубокие мышцы пресса, не нагружая межпозвоночные диски. Они подходят даже тем, у кого есть грыжи или хронические боли в спине.
Планка на предплечьях
Планка — одно из самых безопасных упражнений для пресса. В отличие от скручиваний, она не создает сгибательного момента в пояснице. Вместо этого вы удерживаете тело в нейтральном положении, что укрепляет поперечную мышцу живота — естественный «корсет» для позвоночника. Регулярные тренировки снижают нагрузку на межпозвоночные диски и улучшают осанку.
Как делать:
- Встаньте на колени и предплечья. Локти расположите строго под плечами.
- Выпрямите ноги назад, опираясь на носки. Тело образует прямую линию от макушки до пяток.
- Напрягите ягодицы и втяните живот, будто пытаетесь приблизить пупок к позвоночнику. Смотрите в пол на расстоянии 30 см перед руками — шея должна быть в одной линии со спиной.
- Удерживайте положение 20−30 секунд. Отдохните 15 секунд и повторите еще 2 раза.
Вакуум живота
Это упражнение работает с поперечной мышцей живота — самой глубокой из всех мышц пресса. Она действует как природный пояс, стабилизируя позвоночник при любых движениях. Вакуум не требует движения корпуса, поэтому абсолютно безопасен для спины. Выполнять его можно как сидя, так и стоя.
Как делать:
- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на бедрах.
- Сделайте глубокий вдох через нос и полностью выдохните через рот, выталкивая весь воздух из легких.
- На задержке дыхания максимально втяните живот внутрь и вверх, будто пытаетесь достать пупком до позвоночника. Удерживайте это положение 15−20 секунд, не задерживая дыхание слишком долго.
- Медленно вдохните и расслабьте живот. Повторите 5 раз.
Вытяжение
Это упражнение развивает умение удерживать стабильность корпуса при движении конечностей. Это критически важно для повседневной жизни: подъем сумок, наклоны, повороты — все требует работы мышц кора. Упражнение выполняется на четвереньках, что полностью снимает нагрузку с поясницы. При правильном выполнении вы почувствуете работу глубоких мышц живота, а не напряжение в спине.
Как делать:
- Встаньте на четвереньки: запястья под плечами, колени под бедрами.
- Спина должна быть ровной — избегайте прогибов или округлений.
- Одновременно вытяните правую руку вперед и левую ногу назад, держа их на уровне корпуса. Удерживайте положение 3−5 секунд, сохраняя таз неподвижным.
- Плавно вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.
- Выполните по 8 повторений на каждую сторону.
Контролируемые движения лежа
Это упражнение получило свое название из-за положения тела лежа на спине с согнутыми под углом 90 градусов руками и ногами. Главное преимущество — поясница плотно прижата к полу на протяжении всего выполнения. Это исключает компрессию дисков и позволяет безопасно проработать нижний пресс. Движения выполняются медленно, что учит мозг «включать» нужные мышцы без участия спины.
Как делать:
- Лягте на спину на коврик, колени согните под углом 90 градусов, бедра перпендикулярны полу.
- Руки вытяните вверх, ладони направлены к потолку.
- Плотно прижмите поясницу к полу — между спиной и ковриком не должно быть зазора.
- Медленно опустите правую руку за голову и одновременно выпрямите левую ногу вперед, не касаясь пола.
- Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.
- Выполните по 10 повторений на каждую сторону, сохраняя поясницу прижатой к полу.
Дыхание для укрепления пресса
Многие не знают, что правильное дыхание напрямую влияет на силу мышц живота. При поверхностном грудном дыхании диафрагма не работает в полную силу, а брюшная стенка ослабевает. Это упражнение учит координировать работу дыхательных мышц и мышц кора. Его можно делать лежа, сидя или даже во время работы за компьютером. Оно не только укрепляет пресс, но и снижает напряжение в пояснице за счет расслабления диафрагмы.
Как делать:
- Лягте на спину, колени согните, стопы поставьте на пол. Руки положите на живот.
- Сделайте глубокий вдох через нос, направляя воздух в живот — руки должны подняться.
- На выдохе через слегка сжатые губы максимально втяните живот к позвоночнику и удерживайте это положение 2−3 секунды.
- Повторите 10−12 циклов. Затем выполните еще 5 выдохов с задержкой живота на 5 секунд.
Эти пять упражнений работают с разными группами мышц живота, но объединяет их одно — полная безопасность для вашего позвоночника. Выполняйте их в указанном порядке 3−4 раза в неделю по 10−15 минут. Уже через две недели вы заметите, что живот стал более подтянутым, а главное — спина перестала болеть после тренировок.