5 лучших упражнений для стройных ног, которые советуют тренеры

Стройность ног зависит не только от количества тренировок, но и от того, какие мышцы получают нагрузку. Некоторые упражнения могут усиливать напряжение в бедрах или перегружать колени, из-за чего ноги выглядят массивнее. Более мягкие силовые движения помогают подтянуть мышцы, уменьшить отечность и сделать силуэт более выраженным. В подборке — упражнения, которые дают равномерную нагрузку и подходят для регулярных тренировок.