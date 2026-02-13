Как готовятся к показам модели Victoria’s Secret: тренировки и питание звезд подиума

Когда модели Victoria’s Secret выходят на подиум, кажется, что их тела от природы такие стройные и красивые. Но за этой иллюзией — годы дисциплины, продуманной физической подготовки и правильного питания. Однако, ни одна из них не проводит часы в тренажерном зале и не сидит на жестких диетах. Мы изучили режимы трех самых известных «ангелов» — Адрианы Лимы, Джиджи Хадид и Ирины Шейк — и готовы раскрыть их систему.