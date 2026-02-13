Как готовятся к показам модели Victoria’s Secret: тренировки и питание звезд подиума

Когда модели Victoria’s Secret выходят на подиум, кажется, что их тела от природы такие стройные и красивые. Но за этой иллюзией — годы дисциплины, продуманной физической подготовки и правильного питания. Однако, ни одна из них не проводит часы в тренажерном зале и не сидит на жестких диетах. Мы изучили режимы трех самых известных «ангелов» — Адрианы Лимы, Джиджи Хадид и Ирины Шейк — и готовы раскрыть их систему.
Адриана Лима: бокс вместо кофе
Бразильская супермодель Адриана Лима — одна из самых выносливых «ангелов» в истории Victoria’s Secret. Ее секрет — бокс. Она занимается им уже более 15 лет, и эта практика стала для нее не просто тренировкой, а способом начать день. Каждое утро — 30 минут у боксерской груши: удары и работа ногами. После — скакалка, затем силовая и растяжка.
Перед крупными показами Лима увеличивает частоту до двух тренировок в день, но не меняет принцип. Даже после международных перелетов она находит время на 20-минутную сессию. В 2024 году Лима вернулась на подиум после шестилетней паузы, связанной с воспитанием детей. У нее и ее бывшего мужа Марко Ярича есть две дочери-подростки, Валентина и Сиенна.
За 6−8 недель до показа Адриана полностью перестраивает питание. Она исключает сахар, молочные продукты и обработанные углеводы. Основу рациона составляют органические овощи, лосось, курица, авокадо, киноа и миндальное молоко. Питается 5 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать уровень энергии и не допускать переедания. За 3 дня до шоу она снижает потребление соли и увеличивает воду до 3 литров в день, чтобы избежать отечности. При этом никогда не голодает — считает, что пустой желудок «убивает сияние кожи и блеск глаз».
Джиджи Хадид: функциональные тренировки
Джиджи Хадид — лицо нового поколения моделей, для которых спорт — часть образа жизни. Ее основное место тренировок — знаменитый Gotham Gym в Нью-Йорке. Там она сочетает бокс, спринты, выпады и упражнения на пресс в одном потоке. Ее тренировка длится 45 минут, но за это время тело получает полную нагрузку: кардио, сила, координация.
Особенность подхода Джиджи — в отказе от монотонности. Она никогда не повторяет одну и ту же программу два дня подряд. В поездках она берет с собой скакалку и делает мини-комплекс из планки, выпадов и прыжков. «Я не люблю долгие тренировки, — говорит она. — Мне нужно движение, которое дает заряд энергии, а не выматывает».
Перед показами Джиджи работает с личным тренером и диетологом. Ее тренировки становятся более интенсивными: 4−5 дней в неделю по 60 минут, с акцентом на HIIT (интервальные тренировки высокой интенсивности). Это когда вы короткое время (например, 30−45 секунд) выполняете упражнения на максимуме (бег, прыжки), а затем отдыхаете (15−30 секунд). Такой формат быстро сжигает калории и улучшает выносливость.
В питании она не отказывается от углеводов, но заменяет белый хлеб и пасту на цельнозерновые аналоги, сладкий картофель и овсянку. Основные источники белка — яйца, тофу, индейка и греческий йогурт без сахара. За неделю до шоу она убирает соусы и фастфуд, но не исключает любимые продукты полностью — например, позволяет себе горький шоколад или домашний хумус.
Сегодня Джиджи воспитывает 4-летнюю дочь Кхай от британского певца и бывшего солиста группы One Direction Зейна Малика. Хадид и Малик расстались в 2021 году, но, по словам Джиджи, сохранили дружеские отношения и совместно заботятся о ребенке. Модель живет в Нью-Йорке, встречается с 50-летним актером и режиссером Брэдли Купером, а также совмещает работу на подиуме с запуском собственного бренда одежды Guest in Residence.
Ирина Шейк: пилатес и джиу-джитсу
Российская супермодель Ирина Шейк давно перестала зависеть от спортзалов. Основа ее подготовки — пилатес, который укрепляет глубокие мышцы кора, и элементы бразильского джиу-джитсу, которые развивают гибкость и контроль над телом.
В поездках она делает 20-минутные сессии: планка, выпады, подъемы ног, скакалка. Главное — техника, а не количество повторений. За 2 месяца до показа Ирина усиливает занятия: пилатес 4 раза в неделю, джиу-джитсу 2 раза, плюс ежедневная 15-минутная растяжка. Она не использует веса, но делает акцент на медленных, контролируемых движениях, которые задействуют глубокие мышцы. В питании она придерживается средиземноморской системы: много овощей, оливковое масло, рыба. Перед важными событиями убирает из рациона глютен и молочные продукты, чтобы снизить отечность, а также пьет много воды с лимоном и травяные чаи.
После расставания с Брэдли Купером в 2019 году (от которого у нее есть дочь Лея) Ирина сосредоточилась на карьере и материнстве. Она живет в Нью-Йорке, снимается в рекламных кампаниях мировых брендов, регулярно участвует в показах и занимается благотворительностью. Например, помогала родильному дому в родном Еманжелинске и была послом Продовольственного банка Нью-Йорка.
Главное в подходе этих супермоделей — не интенсивность, а постоянство. Они не стремятся к идеалу за неделю, а поддерживают форму каждый день. Их система доступна всем: достаточно 20 минут в день любой физической активности (йога, пешие прогулки, танцы