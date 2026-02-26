Что едят дети, которые тренируются: 6 важных правил на каждый день

Питание детей, которые активно занимаются спортом строится не на запретах, а на поддержке: чтобы хватило сил на тренировку, чтобы мышцы росли, чтобы не болеть и не уставать к обеду. Все это требует умного питания: частота, баланс и правильные продукты. В нашей статье подробнее о том, что действительно важно знать родителям юных атлетов.