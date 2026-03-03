Всего 10 минут в день: домашний комплекс, который убирает бока и подтягивает живот

Этот комплекс не требует много времени или походов в зал. Он работает за счет мышечного тонуса, а не потери веса. Выполняйте его через день или 4−5 раз в неделю и старайтесь пить 1,5−2 литра воды ежедневно, чтобы избежать обезвоживания, которое часто маскируется под лишний вес. Уже через пару недель отражение в зеркале вас порадует и приятно удивит.