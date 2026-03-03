План на 7 дней, чтобы наладить питание без диет и срывов

После перееданий или сбитого режима многие ожидают увидеть прибавку на весах и лишние объемы на талии, поэтому решают срочно «взять себя в руки». Но диеты и резкое сокращение еды чаще только усиливает голод и возвращает хаос уже через пару дней. Чтобы прийти в себя, не нужны детоксы и разгрузочные дни. Достаточно недели последовательных шагов, которые нормализуют питание без чувства голода и угрызений совести.