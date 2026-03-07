Ричмонд
Сколько нужно тренироваться: частота и длительность для разных целей

Чтобы понять, сколько нужно тренироваться, сначала стоит определить цель: рост мышц, снижение веса или поддержание формы.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Женщина тренируется несколько раз в неделю
Объем и частота тренировок зависят от цели, уровня подготовки и того, как быстро организм восстанавливаетсяИсточник: Freepik

Сколько нужно тренироваться зависит не только от цели, но и от уровня подготовки и того, как организм переносит нагрузку. Для здоровья взрослым обычно рекомендуют не меньше 150 минут умеренной активности в неделю и силовые упражнения минимум два дня в неделю. Для похудения и роста мышц ориентиры будут другими: важны не только дни занятий, но и общий недельный объем. Ниже — практичные схемы без крайностей и завышенных ожиданий.

Кратко по сути:

  • Для здоровья большинству взрослых хватает 150−300 минут активности в неделю и двух силовых тренировок.
  • Для роста мышц обычно достаточно 2−4 силовых тренировок в неделю по 45−75 минут.
  • Для снижения веса обычно нужно двигаться больше, чем требует базовый минимум для здоровья.
  • Одна длинная тренировка в неделю хуже регулярного графика с паузами на восстановление.
  • Силовые нужны не только для мышц, но и для сохранения силы и состава тела.
  • При боли, температуре, обострении болезни и после травмы нагрузку лучше обсудить с врачом.

Сколько нужно тренироваться для роста мышц и набора массы

Для роста мышц важен общий объем силовой работы за неделю. Новичкам обычно хватает двух-трех тренировок, а при опыте их количество увеличивают до трех-четырех. При этом мышцы обычно растут лучше, если тренировать их дважды в неделю, а не один раз.

На практике ориентиры такие:

  • Новичку: 2−3 силовые тренировки в неделю по 45−60 минут.
  • При среднем опыте: 3−4 тренировки по 45−75 минут.
  • На одну мышечную группу: нагрузка не реже двух раз в неделю.
  • Перерыв между тренировками одной группы мышц: около 48 часов.

Под силовой тренировкой здесь понимается работа с таким весом, при котором последние два-три повторения в подходе даются с трудом, но техника движения сохраняется.

Мышцы растут не во время занятия, а в период восстановления. Поэтому редкие тренировки дают слабый стимул, а попытка сделать весь объем за один день часто ухудшает технику и качество последних подходов.

Для набора мышечной массы одних тренировок мало. Нужны сон, достаточное количество белка и небольшой профицит калорий. Без восстановления прогресс быстро останавливается.

Сколько нужно тренироваться для похудения

Девушка тренируется для похудения
Для большинства людей достаточно тренировок по 45–60 минут, если в течение недели есть и силовые упражнения, и аэробная нагрузкаИсточник: Freepik

Когда человек спрашивает, сколько нужно тренироваться чтобы похудеть, обычно хочется услышать точную цифру. Но результат зависит не только от тренировок. Важны общий расход энергии за неделю, питание и регулярность занятий. По данным CDC и NIDDK, для снижения веса физической активности часто требуется больше, чем минимальный уровень, необходимый для здоровья.

Ориентироваться можно на такие диапазоны:

  • Минимум для старта: около 150 минут умеренной активности в неделю.
  • Рабочий объем для снижения веса: примерно 200−300 минут в неделю.
  • Для удержания результата: многим подходит около 300 минут активности в неделю и больше.
  • Силовые тренировки: 2−3 раза в неделю по 30−60 минут.
  • Кардио или быстрая ходьба: 3−5 раз в неделю по 30−60 минут.

Силовые тренировки тоже важны. Во время снижения веса желательно сохранять мышечную массу, а не терять ее вместе с жиром. Силовая нагрузка помогает поддерживать мышцы и силу, поэтому устойчивый результат обычно дают программы, где кардио сочетается с упражнениями с весом.

Стартовый вариант для новичка может выглядеть так:

  • 3 дня в неделю по 30−45 минут быстрой ходьбы, велосипеда или другого умеренного кардио;
  • 2 дня в неделю по 30−45 минут силовой тренировки на все тело;
  • в остальные дни — обычная бытовая подвижность: прогулки, лестницы, меньше сидения.

Такой режим дает около пяти активных дней в неделю без перегрузки. Затем нагрузку можно постепенно увеличивать: например, добавить 10−15 минут к прогулкам или включить короткую тренировку в выходной. Постепенное увеличение объема обычно переносится лучше, чем резкий переход к ежедневным интенсивным занятиям.

При этом тренировки — не единственный источник движения. Если после часа в зале весь день сидеть, общий расход энергии остается низким. Поэтому полезно повышать повседневную активность — так называемый NEAT (нетренировочную активность): ходить по лестнице, выходить из транспорта на одну остановку раньше, делать короткие разминки при сидячей работе. Такие мелкие движения почти незаметны, но за неделю дают ощутимый вклад в расход энергии.

Сколько нужно тренироваться для поддержания здоровья и хорошей формы

Девушка тренируется для здоровья
Даже короткие ежедневные тренировки по 20–30 минут могут улучшать самочувствие и снижать риски для здоровьяИсточник: Freepik

Если цель — здоровье, выносливость и нормальная физическая форма без задачи активно худеть или набирать мышечную массу, можно ориентироваться на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и американских рекомендаций по физической активности для взрослых: 150−300 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю или 75−150 минут интенсивной, а также силовые упражнения минимум два дня в неделю.

В обычной жизни это может выглядеть так:

  • Аэробная активность: 5 дней в неделю по 30 минут быстрой ходьбы или 3 тренировки по 50 минут умеренной активности.
  • Силовые упражнения: 2 тренировки в неделю по 30−45 минут.
  • Для людей старшего возраста полезно добавлять упражнения на баланс.

То есть для поддержания здоровья большинству взрослых нужно двигаться почти каждый день понемногу и минимум дважды в неделю делать силовые упражнения.

При этом не обязательно искать длинные окна для тренировок. Короткие занятия тоже учитываются, если за неделю набирается нужный объем активности.

Такой режим обычно хорошо вписывается в обычный рабочий график. Он поддерживает работу сердца, обмен веществ и общую физическую форму без ощущения, что все свободное время уходит на тренировки.

Вопросы и ответы

Ниже — короткие ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у новичков, когда нужно составить адекватный график и не уйти в крайности.

Можно ли тренироваться каждый день?

Можно, если чередовать нагрузку и оставлять место для восстановления. Ежедневная прогулка, легкое кардио или мобилизация — нормальный вариант. Ежедневные тяжелые силовые на одни и те же мышцы обычно перегружают восстановление. Для одной мышечной группы разумнее оставлять паузу около 48 часов.

Правда ли, что для похудения нужны только кардио-тренировки?

Нет. Для снижения веса полезно сочетать аэробную нагрузку и силовую работу. Кардио помогает набрать недельный расход энергии, силовые помогают сохранять мышцы и силу.

Сколько нужно тренироваться, если времени мало?

Даже короткие сессии имеют смысл, если делать их регулярно. Для здоровья важен суммарный недельный объем. Можно собрать его из прогулок по 20−30 минут, двух силовых тренировок и более активного быта.

Когда лучше сократить или отложить тренировки?

При температуре, выраженной слабости, острой боли, обострении хронического заболевания, после свежей травмы или операции нагрузку лучше поставить на паузу и обсудить возвращение к занятиям с врачом.

Беременным, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неконтролируемым давлением и серьезными проблемами с суставами тоже стоит подбирать программу с учетом медицинских рекомендаций.

Список источников

1. Сайт World Health Organization. Physical activity.

2. Сайт NIDDK. Eating & Physical Activity to Lose or Maintain Weight.

3. Schoenfeld B.J., Ogborn D., Krieger J.W. Effects of Resistance Training Frequency on Measures of Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine. 2016.