Сколько нужно тренироваться: частота и длительность для разных целей

Сколько нужно тренироваться зависит не только от цели, но и от уровня подготовки и того, как организм переносит нагрузку. Для здоровья взрослым обычно рекомендуют не меньше 150 минут умеренной активности в неделю и силовые упражнения минимум два дня в неделю. Для похудения и роста мышц ориентиры будут другими: важны не только дни занятий, но и общий недельный объем. Ниже — практичные схемы без крайностей и завышенных ожиданий.