Забудьте про скручивания: 6 простых упражнений для плоского живота

Сотни скручиваний, боль в шее, а заветные кубики так и не появились. Дело не в вашей лени, а в том, что классический пресс часто работает неэффективно или даже во вред.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Хорошая новость: подтянутый живот — это не про количество повторений. Это про глубокие мышцы кора, осанку и правильные движения, которые включают тело в работу совсем иначе. Мы собрали 5 упражнений, которые убирают живот и делают тонкой талию без скучных скручиваний.

Почему классический пресс не работает

Без сильного глубокого корсета даже сотни скручиваний не сделают живот плоским.Источник: Freepik

Прежде чем перейти к упражнениям, важно понять врага в лицо. Классические скручивания нагружают в основном прямую мышцу живота — ту самую, которая отвечает за появление на животе ярко выраженных кубиков. Но за плоский живот и узкую талию отвечают другие структуры:

  • Поперечная мышца живота — глубокий мышечный корсет, который держит внутренние органы.
  • Мышцы тазового дна — основа внутрибрюшного давления.
  • Диафрагма — главная дыхательная мышца, влияющая на осанку и форму живота.

Если эти мышцы слабые, никакие кубики сверху не сделают живот плоским. Он будет просто вываливаться наружу, как тесто из формы. Еще один важный момент: осанка. При сутулой спине и расслабленных ягодицах живот автоматически выпячивается, даже если у вас нет лишнего веса. Поэтому первые упражнения в нашем списке — про осанку и дыхание.

Вакуум живота

Вакуум — лучшее упражнение для тонкой талии и укрепления внутреннего корсета.Источник: Freepik

Это упражнение — одно из основных для всех, кто хочет тонкую талию. Оно прорабатывает поперечную мышцу живота, которая работает как естественный корсет.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  2. Сделайте глубокий вдох через нос, а затем мощный выдох через рот, полностью освобождая легкие.
  3. Задержите дыхание и втяните живот под ребра максимально сильно, будто хотите достать пупком до позвоночника.
  4. Держите это положение 10−15 секунд (постепенно увеличивая до 30−40). Затем расслабьтесь и сделайте вдох. Повторите 5−7 раз.

Важно делать вакуум на голодный желудок, лучше всего утром до завтрака.

Планка с акцентом на втянутый живот

Секрет планки не в длительности, а в постоянном напряжении живота.Источник: Freepik

Обычную планку все знают. Но секрет эффективности — не в том, сколько минут вы простояли, а в том, как вы это сделали. Если живот висит, а поясница проваливается, планка бесполезна.

Как выполнять:

  1. Примите упор лежа на предплечьях. Локти строго под плечами, тело — прямая линия от макушки до пяток.
  2. Главный секрет: представьте, что вам нужно застегнуть узкие джинсы на размер меньше. Втяните живот максимально глубоко и держите это напряжение на протяжении всего подхода.
  3. Ягодицы сжаты, поясница не прогибается.

Начните с 30 секунд, постепенно увеличивая время. Лучше сделать три коротких подхода с идеальной техникой, чем стоять минуту с провисшим животом.

Ягодичный мостик с акцентом на кор

Ягодичный мостик прорабатывает не только попу, но и глубокие мышцы живота.Источник: Freepik

Казалось бы, упражнение для ягодиц. Но если делать его правильно, живот убирается не хуже, чем от скручиваний. Все дело в том, что когда вы поднимаете таз, мышцы кора автоматически напрягаются, чтобы стабилизировать позвоночник.

Как выполнять:

  1. Лягте на спину, ноги согнуты в коленях, стопы на полу. Руки вдоль тела.
  2. На выдохе поднимите таз вверх, максимально сжимая ягодицы. Но главное — следите за животом. Он должен быть втянут на протяжении всего движения.
  3. В верхней точке задержитесь на секунду и медленно опуститесь вниз.
  4. Выполните 3 подхода по 15−20 повторений.

Усложненный вариант: делайте мостик на одной ноге, вторую вытяните вверх. Это включает мышцы-стабилизаторы, что делает упражнение эффективнее в 2 раза.

Собака-птица

Bird Dog — идеальное упражнение для стабильности кора и красивой осанки.Источник: Freepik

Это упражнение пришло из пилатеса и считается одним из лучших для проработки и укрепления глубоких мышц кора. Оно учит тело стабилизации и балансу.

Как выполнять:

  1. Встаньте на четвереньки: руки под плечами, колени под тазобедренными суставами. Спина прямая, без прогибов.
  2. На выдохе одновременно вытяните правую руку вперед и левую ногу назад. Главное — не давать тазу заваливаться и пояснице прогибаться. Корпус должен оставаться неподвижным, как стол.
  3. Задержитесь на 2−3 секунды, чувствуя напряжение в центре тела.
  4. Медленно вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.
  5. Выполните 3 подхода по 10−12 повторений на каждую сторону.

Это упражнение отлично включает поперечную мышцу живота и учит держать корпус стабильным.

Боковая планка с опусканием бедра

Боковая планка с опусканием бедра прорабатывает косые мышцы без вреда для поясницы. Источник: Freepik

Боковая планка прорабатывает косые мышцы живота, которые формируют красивый силуэт талии. Но просто стоять в ней скучно и малоэффективно.

Как выполнять:

  1. Лягте на бок, опираясь на предплечье (локоть под плечом). Ноги прямые, стопы вместе.
  2. Поднимите таз так, чтобы тело образовало прямую линию. Свободную руку можно поставить на пояс или вытянуть вверх.
  3. Из этого положения медленно опустите таз вниз, почти касаясь пола, и затем мощным движением верните. Важно: не заваливайтесь корпусом вперед или назад, двигайтесь строго вертикально.
  4. Сделайте 3 подхода по 12−15 опусканий на каждую сторону.

Это динамическое движение отлично нагружает косые мышцы и при этом безопасно для поясницы (в отличие от боковых наклонов с гантелями).

Выполняйте этот комплекс 3−4 раза в неделю, и через пару недель заметите, что живот стал более подтянутым, талия — тоньше, а спина — прямее. Это происходит потому, что вы укрепляете поперечную мышцу, которая буквально притягивает живот к позвоночнику, делая его плоским. И все это без единого классического скручивания.