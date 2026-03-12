Сколько раз в неделю тренироваться, чтобы похудеть и подтянуть тело

Лучше заниматься три раза в неделю регулярно на протяжении года, чем через день, но бросить уже спустя месяц. Определите свою цель, составьте план и помните: выходные так же важны, как и тренировочные дни. Во время сна вырабатывается гормон роста, идут процессы регенерации, нервная система приходит в равновесие. Если не давать организму этого времени, вы будете накапливать усталость, пока она не выльется в травму или болезнь.