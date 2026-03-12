Какие необычные виды спорта выбирают Орландо Блум, Момоа и другие звезды

Нестандартные виды спорта все чаще становятся частью жизни знаменитостей. Вместо привычных тренировок многие выбирают активности, которые требуют баланса, координации и хорошей физической подготовки. Такие занятия дают полноценную нагрузку на мышцы и помогают разнообразить тренировки. Кроме того, необычный спорт становится частью образа звезды и привлекает еще больше внимания окружающих.
Орландо Блум — паддлбординг
Орландо Блум уже много лет увлекается паддлбордингом — SUP-серфингом, где спортсмен стоит на широкой доске и передвигается по воде с помощью весла. Актера регулярно можно увидеть с доской у побережья Калифорнии и Гавайев: папарацци не раз снимали его во время утренних тренировок в океане.
Этот вид спорта требует хорошего баланса и активно включает мышцы корпуса. Чтобы удерживать равновесие на доске, постоянно работают пресс, спина и ноги, поэтому даже спокойная прогулка по воде превращается в полноценную тренировку. Блум не раз говорил в интервью, что любит такие занятия именно за сочетание физической нагрузки и спокойствия внутри.
Со временем паддлбординг стал для актера частью образа жизни. Он выходит на воду во время путешествий и отдыха, а иногда берет доску даже на съемочные площадки рядом с океаном. Благодаря этому увлечению Блум поддерживает хорошую физическую форму и одновременно проводит время на природе.
Джейсон Момоа — метание топора
Джейсон Момоа известен любовью к необычным тренировкам. Одно из его самых неожиданных увлечений — метание топора. Актер периодически публикует видео таких тренировок в социальных сетях: на кадрах он метает топоры по деревянным мишеням на открытых площадках или в специальных клубах для этого вида спорта.
Метание топора требует не только силы рук, но и точности движения. Чтобы попасть в мишень, нужно правильно рассчитать дистанцию, угол броска и вращение снаряда. Поэтому в тренировке активно работают плечи, спина и корпус, а сама практика больше напоминает упражнение на координацию и концентрацию.
Для Момоа это скорее хобби, которое хорошо вписывается в его образ. Актер любит занятия на свежем воздухе, мотоциклы, скалолазание и другие активные увлечения, поэтому метание топора стало еще одним способом поддерживать форму вне обычного тренажерного зала.
Том Круз — прыжки с парашютом
Тому Крузу нравятся экстремальные виды спорта. Одним из его главных увлечений стал парашютный спорт: актер регулярно выполняет прыжки и часто делает это во время подготовки к съемкам. В нескольких фильмах серии «Миссия невыполнима» он лично выполнял сложные прыжки с высоты.
Для одной из сцен фильма «Миссия невыполнима: Последствия» Круз выполнил более сотни тренировочных прыжков, чтобы отработать сложный трюк с высотным прыжком HALO. Такие прыжки выполняются с высоты около восьми километров и требуют специальной подготовки, контроля дыхания и отличной физической формы.
Экстремальный парашютный спорт стал для актера частью его профессионального подхода к работе. Он не раз говорил, что предпочитает выполнять трюки самостоятельно, поэтому поддерживает форму с помощью тренировок, которые помогают контролировать тело и сохранять концентрацию в сложных условиях.