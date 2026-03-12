Какие необычные виды спорта выбирают Орландо Блум, Момоа и другие звезды

Орландо Блум уже много лет увлекается паддлбордингом — SUP-серфингом, где спортсмен стоит на широкой доске и передвигается по воде с помощью весла. Актера регулярно можно увидеть с доской у побережья Калифорнии и Гавайев: папарацци не раз снимали его во время утренних тренировок в океане.