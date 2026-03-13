Круговая тренировка дома на 20 минут, которая заменяет час в зале

Круговая тренировка — формат, при котором упражнения выполняются одно за другим без пауз на отдых. Только когда заканчивается весь круг, можно выдохнуть и сделать перерыв 60−90 секунд, а затем повторить все снова. За счет высокой интенсивности и отсутствия простоев такая тренировка разгоняет метаболизм, укрепляет мышцы и активно сжигает жировые отложения. А главное — для нее не нужно специальное оборудование, только ваше желание и немного свободного пространства.
Берпи — активное жиросжигание
Это упражнение задействует все тело: ноги, грудь, плечи, пресс. Берпи заставляет сердце биться быстрее и удерживает этот темп на протяжении всего подхода, превращая тренировку в настоящий жиросжигающий марафон. За счет постоянной смены положений организм тратит огромное количество энергии, а мышцы работают в режиме нон-стоп.
Как выполнять:
- Из положения стоя присядьте и поставьте ладони на пол перед собой.
- Прыжком выбросите ноги назад, приняв упор лежа.
- Если есть силы, сделайте отжимание — это дополнительно нагружает грудные мышцы и трицепсы.
- Прыжком верните ноги к рукам.
- Из положения приседа выпрыгните вверх, вытягивая руки над головой.
- Сразу переходите к следующему повторению.
За 60 секунд интенсивной работы берпи сжигает около 12−16 калорий. В каждом круге старайтесь выполнять упражнение не меньше минуты, не снижая темпа даже к концу подхода.
Приседания с прыжком — мышцы ног и кардионагрузка
Приседания с прыжком превращают обычное силовое упражнение в полноценное кардио. Они включают ягодицы, квадрицепсы и икры, а прыжок добавляет нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Для выполнения:
- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
- Опуститесь в глубокий присед, не отрывая пятки от пола.
- Мощным движением выпрыгните вверх, вытягивая руки.
- Приземляйтесь на полусогнутые ноги, сразу переходя в следующий присед.
Делайте 30−40 секунд в максимальном темпе, но следите за техникой — колени не должны заваливаться внутрь, а спина оставаться прямой.
Отжимания — верх тела и мышцы кора
Отжимания — это базовая, но незаменимая нагрузка для сильного верха тела. Они прорабатывают грудные мышцы, плечи и трицепсы, а удержание корпуса в прямой линии подключает пресс и мышцы спины. Если выполнять их в быстром темпе, добавляется еще и кардиоэффект.
Правильное выполнение:
- Примите упор лежа, руки чуть шире плеч. Тело должно быть прямой линией от макушки до пяток — таз не провисает и не задирается вверх.
- На вдохе согните локти, опуская грудь почти к полу.
- На выдохе за счет усилия рук вернитесь в исходное положение, полностью выпрямив локти.
- Если сложно, делайте отжимания с коленей, но старайтесь держать корпус также прямо.
Делайте 30−40 секунд, стараясь сохранять темп и качество. Лучше сделать меньше повторений, но сконцентрироваться на технике.
Альпинист — пресс и кардио
Это упражнение сочетает планку и бег. Оно отлично нагружает пресс, особенно нижнюю часть, и держит пульс высоким. Чем быстрее вы работаете ногами, тем сильнее нагрузка на сердечно-сосудистую систему и мышцы живота.
Как выполнять:
- Примите упор лежа на прямых руках.
- Поочередно подтягивайте колени к груди в быстром темпе, как будто бежите на месте. Следите, чтобы таз не поднимался слишком высоко — тело должно оставаться почти прямой линией.
- Дышите ритмично, не задерживая дыхание.
Делайте 30−40 секунд. Можно представить, что убегаете от кого-то — это задаст нужный темп и добавит драйва.
Выпады назад — ноги и баланс
Обратные выпады меньше нагружают коленные суставы, чем классические, но отлично прорабатывают ягодицы и заднюю поверхность бедра. За счет того, что шаг делается назад, основная нагрузка приходится именно на ягодичные мышцы, а не на квадрицепсы. К тому же это упражнение тренирует чувство равновесия.
Техника выполнения:
- Встаньте прямо, ноги на ширине таза.
- Сделайте широкий шаг назад правой ногой.
- Опускайте таз, пока левое колено не согнется под прямым углом.
- Правое колено почти касается пола, но не бьется об него.
- Оттолкнитесь правой ногой и вернитесь в исходное положение.
- Повторите на другую ногу.
Делайте 30−40 секунд, чередуя ноги в каждом круге. Следите, чтобы корпус оставался прямым и не заваливался вперед.
Планка с переходом в боковую планку — прямые и косые мышцы живота
Это упражнение включает в работу прямые и косые мышцы живота, а также мышцы спины и плечи. Переходы из классической планки в боковую заставляют корпус работать в разных плоскостях, что делает тренировку кора максимально эффективной.
Как выполнять:
- Начните с классической планки на прямых руках.
- Перенесите вес на правую руку, поверните корпус и вытяните левую руку вверх, встав в боковую планку.
- Задержитесь на секунду, чувствуя напряжение в косых мышцах.
- Вернитесь в центр и повторите на другую сторону.
Делайте 30−40 секунд, чередуя стороны. Не спешите — важнее контролировать движение, чем сделать его быстро.
При правильно построенной круговой тренировке метаболизм остается повышенным до 24−48 часов. То есть вы продолжаете сжигать калории даже сидя на диване или занимаясь своими делами. Плюс за счет интенсивности тренировка занимает совсем немного времени — идеальный вариант для занятых людей. Достаточно выполнять хотя бы три таких круга в неделю — и уже через месяц вы увидите, как тело становится более подтянутым, выносливым и рельефным.