Круговая тренировка дома на 20 минут, которая заменяет час в зале

Круговая тренировка — формат, при котором упражнения выполняются одно за другим без пауз на отдых. Только когда заканчивается весь круг, можно выдохнуть и сделать перерыв 60−90 секунд, а затем повторить все снова. За счет высокой интенсивности и отсутствия простоев такая тренировка разгоняет метаболизм, укрепляет мышцы и активно сжигает жировые отложения. А главное — для нее не нужно специальное оборудование, только ваше желание и немного свободного пространства.