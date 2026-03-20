Упражнения при сколиозе: базовый комплекс ЛФК и меры предосторожности

Упражнения при сколиозе обычно подбирают не по принципу «что посложнее», а по форме дуги, степени искривления, возрасту и жалобам. Поэтому гимнастика при сколиозе может быть полезной частью лечения, но универсального набора для всех не существует. Ниже — базовый комплекс, который часто используют для работы со спиной, осанкой и контролем корпуса, плюс правила, когда заниматься можно, а когда сначала нужен врач.
Кратко по сути:
- ЛФК при сколиозе должна быть регулярной, а не «по настроению».
- Самые полезные направления — вытяжение, контроль позы, дыхание, укрепление корпуса.
- Комплекс упражнений при сколиозе подбирают под конкретную дугу, а не только под диагноз.
- Общая физическая активность обычно не запрещена, если врач не дал других ограничений.
- При сильной боли, онемении, слабости в ногах и быстром ухудшении осанки сначала обязательна диагностика.
- Упражнения для спины при сколиозе не заменяют осмотр ортопеда или реабилитолога.
7 упражнений ЛФК для спины при сколиозе
При выраженном сколиозе упражнения обычно подбирают индивидуально. В лечебной физкультуре нередко используют асимметричные движения: мышцы по сторонам позвоночника работают по-разному, поэтому нагрузку могут давать не одинаково для правой и левой стороны. В таких случаях программу ЛФК лучше составлять вместе со специалистом.
Ниже — базовый комплекс упражнений при сколиозе, который используют как мягкую гимнастику для спины и осанки. Он подходит при легком искривлении или как общеукрепляющая нагрузка.
1. Диафрагмальное дыхание с вытяжением
Лягте на спину или сядьте ровно. Макушкой тянитесь вверх, плечи опустите. На вдохе расширяйте грудную клетку и ребра, на выдохе мягко подтягивайте живот.
Проще ориентироваться так: на вдохе живот слегка поднимается, на выдохе спокойно опускается. Не нужно втягивать его до напряжения.
Это кажется слишком простым, но при сколиозе дыхание — не мелочь. В специализированных методиках его используют, чтобы лучше контролировать положение грудной клетки и корпуса. Сделайте 6−10 спокойных циклов дыхания.
2. Тазовый наклон лежа
Лягте на спину, ноги согните, стопы на полу. На выдохе слегка подкрутите таз, будто хотите прижать поясницу к полу. На вдохе вернитесь в нейтральное положение, не уходя в сильный прогиб.
Упражнение помогает почувствовать таз и поясницу, а это база для более сложных движений. Выполните 8−12 повторений без рывков.
3. «Кошка-корова» в комфортной амплитуде
Встаньте на четвереньки. Плавно округлите спину, затем так же плавно вернитесь и слегка раскройте грудной отдел. Не старайтесь выгибаться как можно сильнее.
Это движение полезно не тем, что «ставит позвонки на место», а тем, что уменьшает скованность и учит двигать позвоночником контролируемо. Сделайте 6−10 повторений.
4. Ягодичный мост
Лягте на спину, колени согнуты. Упритесь стопами в пол и поднимите таз до прямой линии от коленей до плеч. Не переразгибайте поясницу. Задержитесь на одну-две секунды и опуститесь.
Мост укрепляет ягодицы и заднюю поверхность бедра. Когда эти мышцы работают лучше, корпусу проще держать устойчивое положение. Выполните 8−12 повторений.
5. «Птица-собака»
Положение на четвереньках. Вытяните вперед одну руку и назад противоположную ногу. Таз не разворачивайте, поясницу не прогибайте. Задержитесь на три-пять секунд и поменяйте сторону.
Это одно из самых понятных упражнений на стабильность корпуса. Оно тренирует устойчивость корпуса и помогает удерживать нейтральное положение спины в движении. Сделайте по 6−8 повторений на сторону.
Если при выполнении упражнения сложно удержать таз от разворота, можно уменьшить амплитуду выноса руки/ноги или временно исключить упражнение до консультации со специалистом.
6. Боковая планка с колен
Лягте на бок, опора на предплечье и колени. Поднимите таз, чтобы корпус стал прямым. Шея длинная, плечо не зажимайте. Удерживайте 10−20 секунд.
Боковые варианты особенно полезны для мышц корпуса, которые помогают стабилизировать туловище. Но время удержания должно быть посильным, без дрожи и боли.
7. Скольжение руками по стене
Встаньте спиной к стене, слегка прижмите таз и ребра. Следите, чтобы поясница не прогибалась. Руки согните, как будто делаете букву W. Медленно ведите их вверх и вниз, не отрываясь от стены там, где это возможно без напряжения.
Упражнение помогает включить мышцы верхней части спины и поработать над осанкой. Сделайте 8−10 медленных повторений.
Как правильно заниматься при сколиозе: общие советы
Сами по себе упражнения при сколиозе работают не за счет усилия «через силу». Важнее регулярность, спокойный темп и точная техника.
Вот что обычно имеет смысл:
- начинать с 15−20 минут три-пять раз в неделю;
- делать движения медленно, без рывков и «дожима» через боль;
- следить не только за спиной, но и за положением таза, ребер и плеч;
- увеличивать нагрузку постепенно;
- сочетать ЛФК с общей физической активностью — например, ходьбой, спокойным фитнесом или пилатесом.
Плавание тоже иногда включают в программы реабилитации, но стиль и нагрузку лучше согласовать со специалистом: при выраженной асимметрии некоторые движения могут усиливать перекос корпуса.
Важно помнить и другое: при разных формах сколиоза одна и та же гимнастика может решать разные задачи. Поэтому комплекс упражнений при сколиозе обычно подбирают индивидуально — с учетом направления дуги, подвижности позвоночника и состояния мышц.
Когда нельзя просто начинать гимнастику
Сначала нужна консультация врача, если:
- сколиоз заметили впервые;
- одно плечо или таз стали заметно выше за короткое время;
- появилась сильная или нарастающая боль;
- есть онемение, слабость в ногах, нарушение походки;
- речь идет о ребенке или подростке в период активного роста;
- уже назначен корсет или обсуждается операция;
- есть хронические заболевания сердца, легких или нервной системы.
Даже при уже известном диагнозе делать упражнения через резкую боль не нужно. У взрослых лечение часто направлено не на «выпрямление любой ценой», а на уменьшение боли, улучшение функции и контроль состояния.
Для детей и подростков, особенно в период активного роста, программу ЛФК при сколиозе лучше подбирать вместе со специалистом. Базовый комплекс из статьи не заменяет индивидуальные рекомендации.
Вопросы и ответы
Ниже — короткие ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у тех, кто занимается лечебной физкультурой при сколиозе.
Можно ли делать упражнения при сколиозе дома?
Да, но лучше после того, как врач или специалист по реабилитации покажет базовую технику. Домашний формат подходит многим, если упражнения понятны, не вызывают боли и программа не слишком сложная.
Правда ли, что упражнения исправляют сколиоз полностью?
Не всегда. Цель часто более реалистичная: замедлить прогрессирование, улучшить осанку, контроль корпуса, подвижность и самочувствие. Полностью «выпрямить» позвоночник упражнениями удается не в каждом случае.
Можно ли заниматься спортом при сколиозе?
Обычно да, особенно если речь идет о любительских тренировках и врач не рекомендовал ограничить нагрузку. По данным NHS, большинство людей со сколиозом могут вести обычный образ жизни и заниматься физической активностью.
Что лучше: общая зарядка или специальная ЛФК?
Если сколиоз подтвержден, специальная ЛФК при сколиозе обычно полезнее обычной зарядки, потому что она учитывает форму дуги и учит корректировать позу осознанно. Но общая активность тоже важна и не должна исчезать из жизни.
Нужны ли упражнения, если сколиоз не болит?
Часто да. Сколиоз может долго не давать сильной боли, но это не значит, что контроль осанки, дыхания и мышечной выносливости не нужен. Особенно это важно в период роста.
Список источников
1. Negrini S. и др. 2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis and Spinal Disorders, 2018.
2. NHS — Scoliosis: overview of symptoms, diagnosis and treatment. National Health Service, 2024.
3. Karchina M. The Schroth Method: specialized nonsurgical treatment for scoliosis. Hospital for Special Surgery, 2021.