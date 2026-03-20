Упражнения при сколиозе: базовый комплекс ЛФК и меры предосторожности

Снять скованность и укрепить мышцы спины часто можно без сложного инвентаря: упражнения при сколиозе работают лучше всего, когда их выполняют регулярно и с правильной техникой.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Женщина выполняет упражнение при сколиозе
Выбирайте упражнения при сколиозе индивидуально: польза гимнастики зависит от формы дуги, возраста и степени искривленияИсточник: Freepik

Упражнения при сколиозе обычно подбирают не по принципу «что посложнее», а по форме дуги, степени искривления, возрасту и жалобам. Поэтому гимнастика при сколиозе может быть полезной частью лечения, но универсального набора для всех не существует. Ниже — базовый комплекс, который часто используют для работы со спиной, осанкой и контролем корпуса, плюс правила, когда заниматься можно, а когда сначала нужен врач.

Кратко по сути:

  • ЛФК при сколиозе должна быть регулярной, а не «по настроению».
  • Самые полезные направления — вытяжение, контроль позы, дыхание, укрепление корпуса.
  • Комплекс упражнений при сколиозе подбирают под конкретную дугу, а не только под диагноз.
  • Общая физическая активность обычно не запрещена, если врач не дал других ограничений.
  • При сильной боли, онемении, слабости в ногах и быстром ухудшении осанки сначала обязательна диагностика.
  • Упражнения для спины при сколиозе не заменяют осмотр ортопеда или реабилитолога.

7 упражнений ЛФК для спины при сколиозе

В лечебной физкультуре часто применяют асимметричную нагрузку, чтобы по-разному воздействовать на мышцы с каждой стороны позвоночникаИсточник: Freepik

При выраженном сколиозе упражнения обычно подбирают индивидуально. В лечебной физкультуре нередко используют асимметричные движения: мышцы по сторонам позвоночника работают по-разному, поэтому нагрузку могут давать не одинаково для правой и левой стороны. В таких случаях программу ЛФК лучше составлять вместе со специалистом.

Ниже — базовый комплекс упражнений при сколиозе, который используют как мягкую гимнастику для спины и осанки. Он подходит при легком искривлении или как общеукрепляющая нагрузка.

1. Диафрагмальное дыхание с вытяжением

Лягте на спину или сядьте ровно. Макушкой тянитесь вверх, плечи опустите. На вдохе расширяйте грудную клетку и ребра, на выдохе мягко подтягивайте живот.

Проще ориентироваться так: на вдохе живот слегка поднимается, на выдохе спокойно опускается. Не нужно втягивать его до напряжения.

Это кажется слишком простым, но при сколиозе дыхание — не мелочь. В специализированных методиках его используют, чтобы лучше контролировать положение грудной клетки и корпуса. Сделайте 6−10 спокойных циклов дыхания.

2. Тазовый наклон лежа

Лягте на спину, ноги согните, стопы на полу. На выдохе слегка подкрутите таз, будто хотите прижать поясницу к полу. На вдохе вернитесь в нейтральное положение, не уходя в сильный прогиб.

Упражнение помогает почувствовать таз и поясницу, а это база для более сложных движений. Выполните 8−12 повторений без рывков.

3. «Кошка-корова» в комфортной амплитуде

Встаньте на четвереньки. Плавно округлите спину, затем так же плавно вернитесь и слегка раскройте грудной отдел. Не старайтесь выгибаться как можно сильнее.

Это движение полезно не тем, что «ставит позвонки на место», а тем, что уменьшает скованность и учит двигать позвоночником контролируемо. Сделайте 6−10 повторений.

4. Ягодичный мост

Лягте на спину, колени согнуты. Упритесь стопами в пол и поднимите таз до прямой линии от коленей до плеч. Не переразгибайте поясницу. Задержитесь на одну-две секунды и опуститесь.

Мост укрепляет ягодицы и заднюю поверхность бедра. Когда эти мышцы работают лучше, корпусу проще держать устойчивое положение. Выполните 8−12 повторений.

5. «Птица-собака»

Положение на четвереньках. Вытяните вперед одну руку и назад противоположную ногу. Таз не разворачивайте, поясницу не прогибайте. Задержитесь на три-пять секунд и поменяйте сторону.

Это одно из самых понятных упражнений на стабильность корпуса. Оно тренирует устойчивость корпуса и помогает удерживать нейтральное положение спины в движении. Сделайте по 6−8 повторений на сторону.

Если при выполнении упражнения сложно удержать таз от разворота, можно уменьшить амплитуду выноса руки/ноги или временно исключить упражнение до консультации со специалистом.

6. Боковая планка с колен

Лягте на бок, опора на предплечье и колени. Поднимите таз, чтобы корпус стал прямым. Шея длинная, плечо не зажимайте. Удерживайте 10−20 секунд.

Боковые варианты особенно полезны для мышц корпуса, которые помогают стабилизировать туловище. Но время удержания должно быть посильным, без дрожи и боли.

7. Скольжение руками по стене

Встаньте спиной к стене, слегка прижмите таз и ребра. Следите, чтобы поясница не прогибалась. Руки согните, как будто делаете букву W. Медленно ведите их вверх и вниз, не отрываясь от стены там, где это возможно без напряжения.

Упражнение помогает включить мышцы верхней части спины и поработать над осанкой. Сделайте 8−10 медленных повторений.

Как правильно заниматься при сколиозе: общие советы

Сами по себе упражнения при сколиозе работают не за счет усилия «через силу». Важнее регулярность, спокойный темп и точная техника.

Вот что обычно имеет смысл:

  • начинать с 15−20 минут три-пять раз в неделю;
  • делать движения медленно, без рывков и «дожима» через боль;
  • следить не только за спиной, но и за положением таза, ребер и плеч;
  • увеличивать нагрузку постепенно;
  • сочетать ЛФК с общей физической активностью — например, ходьбой, спокойным фитнесом или пилатесом.

Плавание тоже иногда включают в программы реабилитации, но стиль и нагрузку лучше согласовать со специалистом: при выраженной асимметрии некоторые движения могут усиливать перекос корпуса.

Важно помнить и другое: при разных формах сколиоза одна и та же гимнастика может решать разные задачи. Поэтому комплекс упражнений при сколиозе обычно подбирают индивидуально — с учетом направления дуги, подвижности позвоночника и состояния мышц.

Когда нельзя просто начинать гимнастику

Сначала нужна консультация врача, если:

  • сколиоз заметили впервые;
  • одно плечо или таз стали заметно выше за короткое время;
  • появилась сильная или нарастающая боль;
  • есть онемение, слабость в ногах, нарушение походки;
  • речь идет о ребенке или подростке в период активного роста;
  • уже назначен корсет или обсуждается операция;
  • есть хронические заболевания сердца, легких или нервной системы.

Даже при уже известном диагнозе делать упражнения через резкую боль не нужно. У взрослых лечение часто направлено не на «выпрямление любой ценой», а на уменьшение боли, улучшение функции и контроль состояния.

Для детей и подростков, особенно в период активного роста, программу ЛФК при сколиозе лучше подбирать вместе со специалистом. Базовый комплекс из статьи не заменяет индивидуальные рекомендации.

Вопросы и ответы

Ниже — короткие ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у тех, кто ищет упражнения при сколиозе.

Можно ли делать упражнения при сколиозе дома?

Сначала правильную технику выполнения упражнений лучше поставить с реабилитологомИсточник: Freepik

Да, но лучше после того, как врач или специалист по реабилитации покажет базовую технику. Домашний формат подходит многим, если упражнения понятны, не вызывают боли и программа не слишком сложная.

Правда ли, что упражнения исправляют сколиоз полностью?

Не всегда. Цель часто более реалистичная: замедлить прогрессирование, улучшить осанку, контроль корпуса, подвижность и самочувствие. Полностью «выпрямить» позвоночник упражнениями удается не в каждом случае.

Можно ли заниматься спортом при сколиозе?

Обычно да, особенно если речь идет о любительских тренировках и врач не рекомендовал ограничить нагрузку. По данным NHS, большинство людей со сколиозом могут вести обычный образ жизни и заниматься физической активностью.

Что лучше: общая зарядка или специальная ЛФК?

Если сколиоз подтвержден, специальная ЛФК при сколиозе обычно полезнее обычной зарядки, потому что она учитывает форму дуги и учит корректировать позу осознанно. Но общая активность тоже важна и не должна исчезать из жизни.

Нужны ли упражнения, если сколиоз не болит?

Часто да. Сколиоз может долго не давать сильной боли, но это не значит, что контроль осанки, дыхания и мышечной выносливости не нужен. Особенно это важно в период роста.

Список источников

1. Negrini S. и др. 2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis and Spinal Disorders, 2018.

2. NHS — Scoliosis: overview of symptoms, diagnosis and treatment. National Health Service, 2024.

3. Karchina M. The Schroth Method: specialized nonsurgical treatment for scoliosis. Hospital for Special Surgery, 2021.