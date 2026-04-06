Как научиться подтягиваться девушкам: с чего начать и как дойти до результата

С первого раза подтянуться действительно сложно, и это нормально. В этом упражнении задействовано сразу несколько групп мышц — спина, руки, корпус, хват, поэтому без подготовки тело просто не справляется. Хорошая новость в том, что к подтягиваниям можно подготовиться. Если постепенно укрепить нужные мышцы и добавить правильные упражнения, то первое подтягивание становится вполне достижимой задачей.
Почему не получается подтянуться с первого раза
Во время подтягиваний одновременно работают спина, плечи, корпус и хват, поэтому без подготовки сделать даже один повтор сложно.
Одна из главных причин — слабый хват. Руки устают быстрее, чем включаются мышцы спины, и удержаться на перекладине становится трудно. Также часто не хватает сил из-за слабых плеч и спины: без этого невозможно подтянуть собственный вес. Если есть лишний вес, нагрузка увеличивается, и упражнение дается труднее.
Еще одна частая ошибка — неправильная техника. Многие тянут себя руками, не подключая спину, раскачиваются или делают резкие движения. В результате мышцы не получают нужной нагрузки, но силы быстро тратятся. Поэтому важно сначала разобраться с базой, а уже потом ждать результата на турнике.
С чего начать
Начинать лучше с виса на перекладине. Задача простая: продержаться 30−60 секунд за один подход. Если пока получается меньше, это нормально: можно делать несколько коротких подходов и со временем увеличивать время. Именно крепкий хват позволяет вообще удерживаться на турнике и контролировать движение.
Следующий шаг — отжимания. Желательно выйти хотя бы на 10−15 повторений за подход. Если классические отжимания не даются, можно начать с варианта от стены или с колен и постепенно усложнять.
Также стоит добавить планку — по 30−45 секунд, 2−3 подхода. Она помогает держать корпус и не раскачиваться, когда появятся первые попытки подтягиваний.
Упражнения для первого подтягивания
Самый быстрый прогресс дают упражнения, которые включают в себя те же движения, что и в подтягиваниях, но считаются более легкими. В первую очередь — негативные подтягивания. Нужно встать на стул или тумбу, взяться за перекладину и сразу оказаться в верхней точке, где подбородок выше турника. Из этого положения — медленно опускаться вниз, полностью выпрямляя руки. Важно не падать, а именно сопротивляться и медленно опускаться хотя бы 3−5 секунд. Делать 3−5 повторений, 2−3 подхода.
Второй вариант — австралийские подтягивания. Это тяга к низкой перекладине, где часть веса остается на ногах. Можно начать с 6−8 повторений и постепенно довести до 10−12 за подход. Это упражнение развивает спину и помогает почувствовать правильную работу мышц.
Если вы ходите в зал, то подойдут подтягивания с резинкой или в гравитроне. Они частично снимают нагрузку и позволяют выполнить движение правильно. Оптимально — 6−10 повторений в спокойном темпе.
Такие упражнения помогут подготовиться к полноценному подтягиванию, поскольку тело привыкает к нагрузке.
Техника подтягивания
Для выполнения упражнения важно соблюдать несколько шагов:
- Повиснуть на перекладине хватом чуть шире плеч, руки полностью выпрямлены.
- Опустить плечи вниз и слегка свести лопатки, чтобы включить спину.
- Начать подтягивание без рывков, тянуть тело вверх до уровня, где подбородок выше перекладины.
- Держать корпус стабильным, без раскачки.
- Медленно опуститься, полностью выпрямляя руки.
Такая техника помогает равномерно нагружать мышцы и не тратить силы на лишние движения.
Как тренироваться, чтобы увидеть результат
Достаточно 2−3 тренировок в неделю. За это время мышцы успевают восстановиться. Если тренироваться каждый день, то руки и спина быстрее устают, а прогресс замедляется.
Одна тренировка может включать 3−4 упражнения: вис, отжимания, негативные или австралийские подтягивания. Каждое стоит выполнять по 2−3 подхода. Не нужно выполнять их до полного изнеможения — лучше остановиться, когда остается 1−2 повторения в запасе. Нагрузку стоит увеличивать постепенно: сначала дольше вис, потом больше повторений, затем более сложные варианты упражнений.