Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как научиться подтягиваться девушкам: с чего начать и как дойти до результата

Подтягивания часто кажутся слишком сложным упражнением именно для девушек. На деле все упирается в подготовку — и ее можно выстроить с нуля.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

С первого раза подтянуться действительно сложно, и это нормально. В этом упражнении задействовано сразу несколько групп мышц — спина, руки, корпус, хват, поэтому без подготовки тело просто не справляется. Хорошая новость в том, что к подтягиваниям можно подготовиться. Если постепенно укрепить нужные мышцы и добавить правильные упражнения, то первое подтягивание становится вполне достижимой задачей.

Почему не получается подтянуться с первого раза

Слабый хват и неподготовленная спина мешают подтянуться.
Слабый хват и неподготовленная спина мешают подтянуться.Источник: Freepik

Во время подтягиваний одновременно работают спина, плечи, корпус и хват, поэтому без подготовки сделать даже один повтор сложно.

Одна из главных причин — слабый хват. Руки устают быстрее, чем включаются мышцы спины, и удержаться на перекладине становится трудно. Также часто не хватает сил из-за слабых плеч и спины: без этого невозможно подтянуть собственный вес. Если есть лишний вес, нагрузка увеличивается, и упражнение дается труднее.

Еще одна частая ошибка — неправильная техника. Многие тянут себя руками, не подключая спину, раскачиваются или делают резкие движения. В результате мышцы не получают нужной нагрузки, но силы быстро тратятся. Поэтому важно сначала разобраться с базой, а уже потом ждать результата на турнике.

С чего начать

Чтобы подтягиваться, сначала нужно научиться держать вес своего тела.
Чтобы подтягиваться, сначала нужно научиться держать вес своего тела.Источник: Freepik

Начинать лучше с виса на перекладине. Задача простая: продержаться 30−60 секунд за один подход. Если пока получается меньше, это нормально: можно делать несколько коротких подходов и со временем увеличивать время. Именно крепкий хват позволяет вообще удерживаться на турнике и контролировать движение.

Следующий шаг — отжимания. Желательно выйти хотя бы на 10−15 повторений за подход. Если классические отжимания не даются, можно начать с варианта от стены или с колен и постепенно усложнять.

Также стоит добавить планку — по 30−45 секунд, 2−3 подхода. Она помогает держать корпус и не раскачиваться, когда появятся первые попытки подтягиваний.

Упражнения для первого подтягивания

Негативные и австралийские подтягивания помогают освоить движение.
Негативные и австралийские подтягивания помогают освоить движение.Источник: Freepik

Самый быстрый прогресс дают упражнения, которые включают в себя те же движения, что и в подтягиваниях, но считаются более легкими. В первую очередь — негативные подтягивания. Нужно встать на стул или тумбу, взяться за перекладину и сразу оказаться в верхней точке, где подбородок выше турника. Из этого положения — медленно опускаться вниз, полностью выпрямляя руки. Важно не падать, а именно сопротивляться и медленно опускаться хотя бы 3−5 секунд. Делать 3−5 повторений, 2−3 подхода.

Второй вариант — австралийские подтягивания. Это тяга к низкой перекладине, где часть веса остается на ногах. Можно начать с 6−8 повторений и постепенно довести до 10−12 за подход. Это упражнение развивает спину и помогает почувствовать правильную работу мышц.

Если вы ходите в зал, то подойдут подтягивания с резинкой или в гравитроне. Они частично снимают нагрузку и позволяют выполнить движение правильно. Оптимально — 6−10 повторений в спокойном темпе.

Такие упражнения помогут подготовиться к полноценному подтягиванию, поскольку тело привыкает к нагрузке.

Техника подтягивания

Сначала нужно свести лопатки, а уже потом тянуться вверх.
Сначала нужно свести лопатки, а уже потом тянуться вверх.Источник: Freepik

Для выполнения упражнения важно соблюдать несколько шагов:

  1. Повиснуть на перекладине хватом чуть шире плеч, руки полностью выпрямлены.
  2. Опустить плечи вниз и слегка свести лопатки, чтобы включить спину.
  3. Начать подтягивание без рывков, тянуть тело вверх до уровня, где подбородок выше перекладины.
  4. Держать корпус стабильным, без раскачки.
  5. Медленно опуститься, полностью выпрямляя руки.

Такая техника помогает равномерно нагружать мышцы и не тратить силы на лишние движения.

Как тренироваться, чтобы увидеть результат

2–3 тренировки в неделю достаточно для прогресса.
2–3 тренировки в неделю достаточно для прогресса.Источник: Freepik

Достаточно 2−3 тренировок в неделю. За это время мышцы успевают восстановиться. Если тренироваться каждый день, то руки и спина быстрее устают, а прогресс замедляется.

Одна тренировка может включать 3−4 упражнения: вис, отжимания, негативные или австралийские подтягивания. Каждое стоит выполнять по 2−3 подхода. Не нужно выполнять их до полного изнеможения — лучше остановиться, когда остается 1−2 повторения в запасе. Нагрузку стоит увеличивать постепенно: сначала дольше вис, потом больше повторений, затем более сложные варианты упражнений.