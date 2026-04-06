Как научиться подтягиваться девушкам: с чего начать и как дойти до результата

Самый быстрый прогресс дают упражнения, которые включают в себя те же движения, что и в подтягиваниях, но считаются более легкими. В первую очередь — негативные подтягивания. Нужно встать на стул или тумбу, взяться за перекладину и сразу оказаться в верхней точке, где подбородок выше турника. Из этого положения — медленно опускаться вниз, полностью выпрямляя руки. Важно не падать, а именно сопротивляться и медленно опускаться хотя бы 3−5 секунд. Делать 3−5 повторений, 2−3 подхода.