Как звезды худеют после 40: привычки Джей Ло, Хайди Клум и Холли Берри

Им далеко за 50, а их тела до сих пор вызывают зависть у двадцатилетних. Это не связано с голливудской магией или волшебными таблетками, их методы просты, понятны и главное — доступны каждой. В нашей статье о том, как этим знаменитостям удается оставаться в отличной форме и что из их опыта может повторить любая женщина 40+.
Дженнифер Лопес: сделала ставку на силовые упражнения
В 56 лет Дженнифер Лопес находится в невероятной форме. Ее путь к этому — осознанная смена стратегии. Певица признается, что с возрастом переключилась с кардио на тяжелые веса, потому что именно мышцы помогают сжигать жир и сохранять молодость.
Она занимается с двумя тренерами 4−5 раз в неделю, уделяя тренировкам 40−75 минут. Ее программа включает упражнения с гантелями и штангой, а также функциональные движения вроде кроссовер-выпадов и приседаний на одной ноге. Кардио она использует только для разогрева или когда нужно сбросить пару лишних килограммов.
В питании Джей Ло придерживается так называемой диеты ускоренного метаболизма. Ее рацион богат белком: она ест яйца, нежирное мясо, рыбу, бобовые и тофу. Перекусы также высокобелковые: рулетики из индейки, вареные яйца и протеиновые коктейли. При этом она избегает обработанных продуктов и сладких напитков, предпочитая питьевую воду с долькой лимона или мятой.
Хайди Клум: суп на завтрак и никаких изнуряющих тренировок
Хайди Клум в свои 52 года выглядит так же безупречно, как и 20 лет назад. Но ее подход к поддержанию формы отличается от голливудских стандартов. Супермодель не любит изнуряющих тренировок и выбирает низкоударные виды активности: плавание (до 20 кругов за раз), прыжки на батуте и хула-хуп. Она считает, что важно постоянно двигаться, а не сидеть на месте, но при этом не перенапрягаться.
В питании у Хайди есть необычная привычка: она завтракает супом. Это может быть куриный бульон с яйцом или овощной суп из спаржи, чеснока и лука. Такой выбор дает организму витамины и минералы, насыщает, но не перегружает пищеварение. В остальном ее рацион — это простые, натуральные продукты: она избегает полуфабрикатов и предпочитает свежие овощи и мясо.
Хайди честно говорит, что с возрастом тело меняется, поэтому важно постоянно продолжать заботиться о нем, но делать это без фанатизма. При этом ее главный секрет красоты, по собственному признанию, — любовь и ощущение себя желанной.
Холли Берри: тяжелые веса и кетодиета
Холли Берри в свои 59 лет находится в отличной форме. Ее главный секрет — отказ от кардио в пользу тяжелых силовых тренировок. Актриса признается, что раньше много бегала и крутила педали, но теперь сосредоточилась на наращивании мышечной массы. Она поднимает веса, которые раньше казались ей неподъемными, и занимается этим минимум два дня в неделю. В ее программу входят приседания, становая тяга, жим ногами, упражнения на бицепс, а также бокс и боевые искусства.
В питании Холли много лет придерживалась кетодиеты — высокое содержание жиров и минимум углеводов, чтобы контролировать диабет. Но с возрастом она поняла, что организму нужны углеводы для энергии. Поэтому теперь она добавила в рацион небольшие порции сложных углеводов, но по-прежнему избегает сахара и обработанных продуктов.
Важно, что Холли не скрывает: ей приходится подстраиваться под меняющееся тело. Она принимает более 16 витаминов и добавок ежедневно, регулярно посещает врачей и тщательно следит за здоровьем.
Героини нашей статьи не ждут чуда и не верят в волшебные таблетки. Их главный секрет — регулярность, дисциплина, умение слушать свое тело и заботиться о нем. И это то, что может взять на вооружение каждая женщина после 40.