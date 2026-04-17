Как звезды худеют после 40: привычки Джей Ло, Хайди Клум и Холли Берри

Хайди Клум в свои 52 года выглядит так же безупречно, как и 20 лет назад. Но ее подход к поддержанию формы отличается от голливудских стандартов. Супермодель не любит изнуряющих тренировок и выбирает низкоударные виды активности: плавание (до 20 кругов за раз), прыжки на батуте и хула-хуп. Она считает, что важно постоянно двигаться, а не сидеть на месте, но при этом не перенапрягаться.