Как подобрать рабочий вес новичку: 5 правил для тех, кто только начал

Правильно подобранный рабочий вес — это не цифра из интернета, а ваш личный ориентир, который зависит от цели, уровня подготовки и даже настроения в конкретный день. Мы собрали пять простых правил, которые помогут вам быстро и безопасно определить свою норму.
Начинайте с малого: пустой гриф и легкие гантели
Ваша задача на первых неделях — не ставить рекорды, а освоить правильную технику. Для базовых упражнений (жим лежа, приседания, становая тяга) идеальный старт — пустой олимпийский гриф. Для мужчин это 20 кг, для женщин — 15 кг. В упражнениях с гантелями начинайте с небольших весов: мужчинам подойдут снаряды по 2−5 кг, женщинам — по 1,5−3 кг.
Только когда вы будете уверенно выполнять упражнение без потери контроля и дискомфорта, можно постепенно добавлять вес. Техника на первых порах важнее любых цифр на блинах. Торопиться с утяжелением — верный способ получить травму и надолго вылететь из тренировок.
Переходите от легкого к тяжелому
Любой рабочий вес подбирается экспериментальным путем. Начните с минимальной нагрузки, сделайте разминочный подход на 10−15 повторений и оцените свои ощущения. Затем постепенно увеличивайте вес, пока не найдете тот, с которым вы можете выполнить упражнение в заданном диапазоне (обычно 8−15 повторений), сохраняя правильную технику.
Идеальный ориентир: первые повторения даются легко, к середине подхода чувствуется легкое утомление, а последние два-три повторения требуют заметных усилий, но без рывков и боли. Если вы с легкостью выполняете все запланированные повторения — вес слишком мал, добавьте еще 2−5 кг.
Шкала RPE: доверяйте своим ощущениям
RPE (Rate of Perceived Exertion) — это ваша субъективная оценка нагрузки по шкале от 1 до 10, где 1 — полное отсутствие усилий, а 10 — вы не можете сделать ни одного лишнего повторения. Этот метод позволяет подбирать вес без сложных расчетов, просто прислушиваясь к себе.
Для роста мышц и развития силы оптимален диапазон RPE 7−9. Это означает, что после выполнения подхода вы чувствуете, что могли бы сделать еще 1−3 повторения, но не больше. Если после подхода вы легко могли бы сделать еще 4−5 повторений — нагрузка недостаточна, вес нужно увеличить. Если же вы с трудом доделали подход и не осилили бы ни одного лишнего повтора — вес слишком велик.
Действуйте по принципу прогрессивной перегрузки
Мышцы быстро адаптируются к однотипной нагрузке. Если вы неделями делаете одно и то же количество повторений с одним и тем же весом, прогресс остановится. Чтобы этого не произошло, нагрузку нужно постепенно увеличивать. Это называется принципом прогрессивной перегрузки.
Как только вы почувствовали, что с текущим весом можете выполнить все запланированные повторения с запасом в 1−2 повторения, пришло время добавить вес. В базовых упражнениях (приседания, жим лежа) добавляйте 2,5−5 кг. В упражнениях с гантелями шаг увеличения обычно меньше — 1−2 кг. После добавления веса количество повторений может временно снизиться — это нормально. Постепенно, от тренировки к тренировке, доводите их до прежнего диапазона и снова добавляйте.
Признаки правильно подобранного веса
Вес слишком велик, если уже в начале подхода движение дается вам с трудом, техника страдает, дыхание сбивается, или вы не можете выполнить запланированное количество повторений.
Если же вы не чувствуете ни малейшей усталости в работающих мышцах, легко можете разговаривать во время выполнения и после подхода вам кажется, что вы могли бы сделать еще столько же повторений — вес точно нужно увеличить. Идеально подобранный вес ощущается так: первые повторения даются легко, последние 2−3 — с усилием, но без потери контроля. После подхода вы чувствуете приятную усталость в мышцах, но не острую боль в суставах или связках.
Найти свой рабочий вес — это навык, который приходит с опытом. Не гонитесь за цифрами, сосредоточьтесь на технике и ощущениях. Начните с малого, прислушивайтесь к своему телу и записывайте результаты. Через пару недель вы будете чувствовать свой вес почти интуитивно.