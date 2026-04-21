Как подобрать рабочий вес новичку: 5 правил для тех, кто только начал

Для роста мышц и развития силы оптимален диапазон RPE 7−9. Это означает, что после выполнения подхода вы чувствуете, что могли бы сделать еще 1−3 повторения, но не больше. Если после подхода вы легко могли бы сделать еще 4−5 повторений — нагрузка недостаточна, вес нужно увеличить. Если же вы с трудом доделали подход и не осилили бы ни одного лишнего повтора — вес слишком велик.