Хью Джекман, Киану Ривз и другие: как они тренируются для ролей

Сегодня зритель легко считывает, где в кадре просто постановка, а где реальная подготовка. Поэтому актеры все реже ограничиваются базовыми тренировками в зале и переходят на уровень, где важна не только форма, но и техника. Перед крупными ролями они работают с боксерами, бойцами и силовиками: учатся держать удар, правильно двигаться и контролировать нагрузку, чтобы достойно выглядеть в кадре.
Хью Джекман — силовые тренировки с пауэрлифтерами
Подготовка к роли Росомахи у Хью Джекмана строилась вокруг набора массы и прокачивания силы. На разных этапах съемок он тратил на подготовку от 3 до 6 месяцев, постепенно увеличивая рабочие веса и общую нагрузку. В основе тренировок были базовые упражнения: приседания, становая тяга, жим лежа, подтягивания с дополнительным весом.
Режим был жесткий: ранние подъемы, тренировки по 4−5 раз в неделю, контроль питания и обязательное восстановление. Параллельно контролировалось питание и режим: высокий уровень белка, достаточное количество калорий и строгий график сна.
Майкл Б. Джордан — бокс с профессиональными бойцами
К фильму «Крид: наследие Рокки» Майкл Б. Джордан готовился как настоящий боксер. Подготовка заняла около года: сначала он набирал форму, затем переходил к полноценным боксерским тренировкам. Работал под руководством тренера, который готовил реальных бойцов, и тренировался в зале вместе с ними.
В программу входили ежедневные пробежки, работа на лапах, спарринги и отработка комбинаций. Тренировки шли по несколько часов в день, с акцентом на технику и выносливость. Джордан осваивал базу бокса, чтобы движения выглядели естественно и без «киношной» условности. За время подготовки он заметно изменился: стал легче двигаться, быстрее реагировать и держать темп в длинных сценах.
Крис Хемсворт — функциональные тренировки с атлетами
Для роли в «Мстителях» Крис Хемсворт готовился заранее. Его программа строилась так, чтобы тело справлялось с нагрузкой в движении: резкие смены темпа, прыжки, работа с оружием. Подготовка занимала по 3−4 месяца перед съемками и шла под контролем тренеров, которые работают с профессиональными атлетами и бойцами.
В тренировках сочетались тяжелые упражнения, функциональные комплексы и работа на выносливость. Это могли быть круговые тренировки с гирями, канатами, штангой и собственным весом, где важно не только поднять вес, но и удерживать темп. Отдельное внимание уделялось координации и мобильности, чтобы движения в кадре выглядели свободно, а не скованно.
Киану Ривз — подготовка с бойцами и каскадерами
К «Джону Уику» Киану Ривз готовился заранее, потому что решил выполнять боевые сцены без дублеров. Подготовка занимала несколько месяцев перед каждой частью и включала работу с каскадерами, инструкторами по стрельбе и специалистами по боевым техникам.
В тренировках было много практики: отработка движений с оружием, стрельба на время, постановка боевых связок и работа в паре. Ривз учился двигаться так, чтобы сцены выглядели непрерывными — без лишних пауз и монтажных склеек. Отдельно отрабатывались реакции, чтобы действия выглядели быстрыми и точными.