Как не набрать вес на праздниках: привычки Джей Ло и других звезд

В праздники режим обычно меняется: больше встреч, поездок, долгих застолий и меньше движения. В такие дни сложно держать привычный график тренировок и питания. Звезды в таких ситуациях не пытаются жить «идеально» — они сохраняют базовые привычки, которые не дают им потерять форму.
Дженнифер Лопес: не пропускает тренировки
В свои 56 лет Дженнифер Лопес не пропускает тренировки даже в отпуске, просто выполняет их в более коротком формате. Это не час в зале, а 20−30 минут, которые легко встроить в день: утром перед делами или между встречами. В ход идут базовые упражнения с собственным весом, легкие силовые и танцевальные связки — то, что можно сделать без оборудования.
В интервью она говорила, что предпочитает приседания, выпады, планку, иногда делает немного кардио. Обходится без сложных схем, но держит темп. За такую сессию уходит примерно 250 ккал, при этом мышцы получают нагрузку. Главное — она не делает пауз на неделю. Даже небольшая активность каждый день держит тело в тонусе и помогает быстрее вернуться к обычному режиму после отдыха.
Белла Хадид: чередует активности
У известной модели нет жесткой привязки к одному формату тренировок. В обычной жизни Белла занимается боксом, пилатесом или в зале с тренером, но в поездках и на праздниках она просто меняет формат, а не убирает движение.
Вместо зала — прогулки, легкие тренировки в номере, растяжка или активный день на ногах. Например, за час быстрой ходьбы можно потратить около 200−300 ккал расхода, а короткая сессия пилатеса на 20−30 минут — еще 80−150 ккал. Это не максимальная нагрузка, но ее достаточно, чтобы не терять тонус. Такой подход гораздо проще соблюдать: не нужно искать идеальные условия, достаточно выбрать любую доступную активность.
Сидни Суини: баланс между отдыхом и нагрузкой
Сидни Суини не уходит в жесткий контроль даже в обычные дни, а в праздники тем более. В ее графике есть тренировки, но они не вытесняют отдых.
Она сочетает силовые упражнения, кардио и активный отдых: плавание, прогулки, время на свежем воздухе. Если нет возможности тренироваться полноценно, остается движение в течение дня. Звезда считает, что этого достаточно, чтобы не потерять форму. Такая активность может давать 150−300 ккал расхода за день без отдельной тренировки.
Также Сидни подчеркивает, что важно правильное отношение к еде. Без жестких запретов и попыток компенсировать каждый прием пищи. За счет этого не возникает перееданий и других срывов в режиме.