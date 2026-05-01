Как убрать живот без сушки: 3 подхода, которые используют знаменитости

Дженнифер Лопес в свои 56 лет демонстрирует физическую форму, которой могут позавидовать многие. Ее успех кроется в продуманном изменении тренировочного подхода. С возрастом певица сделала ставку не на кардио, а на силовые упражнения с весом, ведь именно мышечная ткань помогает ускорять метаболизм и сжигать калории. Она тренируется 4−5 раз в неделю с двумя наставниками по 40−75 минут, выполняя упражнения с гантелями и штангой, а также функциональные движения — кроссовер-выпады и приседания на одной ноге. Кардио Джей Ло использует лишь для разминки или если нужно сбросить 1−2 лишних килограмма.