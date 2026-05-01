Как убрать живот без сушки: 3 подхода, которые используют знаменитости

Вместо голодовок — сбалансированное питание, вместо изнурительного кардио — силовые тренировки. В нашей статье разбираем три проверенных подхода от звезд, которые знают, как убрать живот без сушки и без вреда для здоровья.
Дженнифер Лопес: тяжелые веса вместо изнурительного кардио
Дженнифер Лопес в свои 56 лет демонстрирует физическую форму, которой могут позавидовать многие. Ее успех кроется в продуманном изменении тренировочного подхода. С возрастом певица сделала ставку не на кардио, а на силовые упражнения с весом, ведь именно мышечная ткань помогает ускорять метаболизм и сжигать калории. Она тренируется 4−5 раз в неделю с двумя наставниками по 40−75 минут, выполняя упражнения с гантелями и штангой, а также функциональные движения — кроссовер-выпады и приседания на одной ноге. Кардио Джей Ло использует лишь для разминки или если нужно сбросить 1−2 лишних килограмма.
Что касается питания, Лопес следует принципам диеты ускоренного обмена веществ. Она делает акцент на белке: яйца, постное мясо, рыба, бобовые, тофу. Перекусы у нее тоже белковые — рулетики из индейки, вареные яйца или протеиновые коктейли. При этом певица исключает обработанные продукты, сладкие напитки и отдает предпочтение воде с лимоном или мятой. Джей Ло не раз отмечала: сочетание силовых тренировок и сбалансированного питания дает результат без изнурительных диет.
Криштиану Роналду: 6 мини-приемов пищи и режим восстановления
Криштиану Роналду — живое доказательство того, что возраст не помеха для идеальной физической формы. Его подход к поддержанию тела — это не временная диета, а образ жизни. Роналду известен тем, что тренируется до четырех часов в день и ест шесть высокобелковых мини-приемов пищи ежедневно, чтобы поддерживать себя в отличной форме, после чего использует сауну и ледяные ванны для восстановления. Его тренировки включают 25−30 минут кардио, высокоинтенсивный спринт и целенаправленные силовые упражнения для увеличения мышечной силы.
Помимо тренировок с клубом, Роналду придерживается персонального плана: он регулярно занимается пилатесом, плаванием и пять раз в неделю посещает тренажерный зал. Вместо традиционных трех приемов пищи (завтрак, обед, ужин) он добавил в свое расписание полдник, перекус и второй ужин. Его рацион состоит из авокадо, свежей рыбы, курицы, салатов, цельнозерновых круп (например, киноа) и свежих фруктов. Процент жира в его организме составляет всего 7% — показатель, которому можно только позавидовать. При этом он не голодает и не отказывает себе в любимых блюдах.
Холли Берри: бокс, йога и тренировки с собственным весом
Холли Берри в свои 59 лет выглядит так, будто время для нее остановилось. Ее секрет — разнообразие и отсутствие скуки в тренировках. Актриса признается, что в начале карьеры была сосредоточена исключительно на борьбе с лишними калориями, но с возрастом переключилась на здоровье и силу. Качать мышцы актриса начала под руководством личного тренера Питера Ли Томаса. Теперь в ее регулярную программу входит бокс, йога, тренировки с собственным весом и фитнес-резинками.
В питании Берри придерживается дробного режима: она ест небольшими порциями 4 раза в день, отдавая предпочтение свежим овощам, курице, рыбе и пасте. Благодаря такому подходу актриса не только поддерживает идеальный пресс, но и чувствует себя лучше, чем в молодости. Ее метод доказывает: чтобы убрать живот, не нужно изнурять себя однообразными тренировками — достаточно найти то, что приносит удовольствие.
Эти звезды не верят в волшебные таблетки и не сидят на жестких сушках. Их главный секрет — последовательность, любовь к своему телу и понимание того, что красивый, подтянутый живот — это не результат одноразовой диеты, а образ жизни.