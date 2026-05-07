Сколько тренироваться и какими должны быть тренировки для подготовки к марафону

Ответ: лучше не пытаться. Возможно, есть один процент людей, у кого получится. Но дело просто в том, что у всех разная изначальная подготовка: мы не знаем, чем, когда и сколько они занимались кроме того, что лежали на диване. Если примерно ничем — шансов добраться до финиша на своих двоих практически нет. Согласно легенде, первый «марафонец» Фидиппид, прибежав в Афины с вестью о победе над персами, упал замертво. Нам это не надо, хотя в защиту Фидиппида нужно сказать, что у него в ногах были не 40 км, а около 500, ведь он только и делал, что бегал из Аттики в Спарту и обратно, а в перерывах еще успевал сражаться.