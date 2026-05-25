5 «полезных» продуктов, которые только вредят фигуре и здоровью

За последние годы здоровое питание превратилось в огромный рынок, где почти любой продукт можно подать как «полезный». На полках появились фитнес-десерты, белковые снеки, йогурты с пробиотиками и напитки без сахара, которые выглядят как часть идеального рациона. Проблема в том, что организм реагирует не на красивые надписи на упаковке, а на состав. И если в продукте слишком много сахара, соли, подсластителей и ультраобработанных ингредиентов, его польза быстро становится очень спорной.
Йогурты с добавками
Фруктовые йогурты получили репутацию полезного перекуса: пробиотики, кальций, белок и удобная упаковка создают иллюзию правильного питания. Но во многих таких продуктах сахара оказывается почти столько же, сколько в десертах. А вместо настоящих ягод в составе часто встречаются сиропы, ароматизаторы и подсластители.
Диетологи объясняют, что пробиотики действительно полезны для микробиома кишечника, но они не компенсируют избыток сладких добавок при ежедневном употреблении. Особенно если йогурт регулярно становится заменой завтрака или белкового перекуса.
Наиболее нейтральными по составу обычно считаются натуральные йогурты без наполнителей. А вот фруктовые варианты лучше воспринимать скорее как десерт, а не как обязательную часть ЗОЖ-рациона.
Диетическая газировка
Газировка с пометкой «без сахара» многим кажется более безопасной альтернативой обычным сладким напиткам. Но диетологи все чаще говорят о том, что искусственные подсластители тоже влияют на организм — особенно при регулярном употреблении.
Исследования показывают, что такие напитки могут усиливать тягу к сладкому, влиять на пищевые привычки и менять работу микробиома кишечника. Кроме того, сладкий вкус без реального сахара иногда только сильнее разгоняет аппетит, из-за чего человек в итоге начинает есть больше.
Проблема еще и в том, что диетическую газировку многие воспринимают как «безопасный» продукт и пьют гораздо чаще обычной. Хотя для ежедневного употребления вода, чай или обычная минералка все равно остаются намного полезнее.
Спортивные напитки
Изотоники и спортивные напитки создавались в первую очередь для профессиональных спортсменов после тяжелых и долгих нагрузок. Во время марафонов, интенсивных тренировок или соревнований они действительно помогают быстро восполнить потерю жидкости, электролитов и энергии.
Но в обычной жизни такие напитки часто превращаются просто в сладкую газировку. В них много быстрых углеводов и сахара, которые человеку без серьезных нагрузок обычно просто не нужны. Особенно если тренировка длилась меньше часа и не была слишком интенсивной.
При этом реклама спортивных напитков давно создала ощущение, что это обязательная часть активного образа жизни. Хотя после обычной тренировки организму чаще всего достаточно простой воды и нормального приема пищи.
Протеиновые батончики и фитнес-десерты
Батончики с надписями «protein» и «fitness» давно стали символом полезного перекуса. Но если проанализировать состав, то часть из них будет мало отличаться от обычных сладостей. Внутри часто оказываются сиропы, насыщенные жиры, большое количество подсластителей и довольно высокая калорийность.
Проблема еще и в том, что такие продукты создают ощущение «здорового десерта», поэтому люди едят их без особого контроля. Хотя один батончик по калорийности может спокойно заменить полноценный перекус или даже десерт с кофе. Диетологи советуют воспринимать такие продукты скорее как редкий удобный вариант в дороге или после тренировки, а не как постоянную часть ежедневного рациона. Особенно если в составе длинный список ингредиентов и несколько видов подсластителей сразу.
Вяленое мясо и белковые снеки
Вяленое мясо, мясные чипсы и белковые снеки часто воспринимаются как «правильный» перекус с высоким содержанием белка. Особенно популярными они стали среди людей, которые следят за питанием или пытаются сократить количество сладостей в рационе.
Но такие продукты относятся к ультраобработанным закускам, поэтому содержат большое количество соли, консервантов, усилителей вкуса и ароматизаторов. А регулярное употребление переработанного красного мяса давно связывают с повышенным риском проблем с сердцем и обменом веществ.
Высокое содержание белка само по себе еще не делает продукт полезным. Поэтому диетологи советуют не превращать такие снеки в ежедневную привычку и по возможности выбирать менее обработанные источники белка — например, рыбу, яйца, творог или обычное мясо.