Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прессотерапия ног: кто из звезд к ней прибегает и нужна ли она нам

В последние годы соцсети топ-спортсменов все чаще пестрят кадрами, где они, расслабленно откинувшись в кресле, обмотали ноги причудливыми надувными устройствами.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Эта технология — научно обоснованный метод, который помогает восстанавливаться быстрее, чувствовать себя легче и даже продлевать карьеру. Поэтому все больше звездных спортсменов используют прессотерапию, потому что это дает им конкурентное преимущество. В этой статье рассказываем, кому из знаменитых атлетов метод помогает оставаться в строю, как именно он работает и стоит ли тратить на него деньги обычному человеку.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуИсточник: Соцсети

Криштиану Роналду — не просто поклонник здорового образа жизни, а настоящий адепт высоких технологий восстановления. В начале марта 2026 года, в возрасте 41 года, он получил травму подколенного сухожилия в матче за «Аль-Наср». Травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально, и португальцу пришлось срочно вылететь в Мадрид к личному физиотерапевту.

В процессе восстановления Роналду активно использует прессотерапию. В своих соцсетях он опубликовал фото, на котором его ноги затянуты в специальные компрессионные ботинки, а подпись гласила: «Восстанавливаюсь и готов смотреть сегодняшнюю игру».

Врачи подтверждают, что прессотерапия (или лимфодренажный массаж) помогает бороться с отеками, улучшает кровообращение, ускоряет выведение продуктов распада из мышц и, как следствие, сокращает время восстановления после травм. Это не просто приятная релаксация, а медицинская процедура с доказанной эффективностью.

Гарет Бэйл

Гарет Бэйл
Гарет БэйлИсточник: Соцсети

Валлийский футболист Гарет Бэйл, бывший игрок «Реала» и «Тоттенхэма», также является активным пользователем прессотерапии. В октябре 2016 года после матча Лиги чемпионов против «Легии» (5:1), в котором Бэйл забил гол, он опубликовал в соцсетях фото, где его ноги были затянуты в компрессионные сапоги NormaTec.

Позже, в 2017 году, авторитетный портал о единоборствах включил Бэйла в список главных звезд, активно использующих NormaTec для поддержания формы и быстрого восстановления. Использование компрессионной терапии помогало Бэйлу справляться с плотным графиком матчей и быстрее восстанавливаться после травм, которые преследовали его на протяжении карьеры. Метод прессотерапии стал для него одним из инструментов, позволяющих оставаться в строю и показывать высокий уровень игры.

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс
Леброн ДжеймсИсточник: Соцсети

Если Роналду — король футбола, то Леброн Джеймс — абсолютный монарх баскетбольной долговечности. В 41 год он все еще доминирует на площадке, набирая очки и раздавая передачи. Но за этим великолепием стоит колоссальная работа по поддержанию тела в боевом состоянии, в которую входят в том числе и технологичные методы восстановления.

В одном из интервью Леброн подробно рассказал, как проходит его день после матча или тяжелой тренировки. Сначала идет ледяная ванна (криотерапия), затем он залезает в барокамеру (гипербарическая оксигенация). После этого Леброн играет в видеоигры, но делает это не просто так, а подключая ноги к аппарату прессотерапии. 45 минут пассивного массажа для ног — строгая часть его распорядка. Леброн не скрывает, что в современном мире ему рекомендуют сотни разных методик и волшебных таблеток, но он отсеивает лишнее, оставляя только то, что работает и позволяет ему избегать серьезных травм.

Нужна ли прессотерапия обычным людям

Процедура прессотерапии длится 30–45 минут, один сеанс стоит от 1500 до 3500 рублей.
Процедура прессотерапии длится 30–45 минут, один сеанс стоит от 1500 до 3500 рублей.Источник: Freepik

Прессотерапия полезна не только спортсменам, но и обычным людям. Она помогает офисным сотрудникам при застое крови после долгого сидения, продавцам и учителям — снять тяжесть в ногах и предотвратить варикоз, фитнес-любителям — быстрее восстановиться после нагрузок, а также всем, кто страдает от отеков и хронической усталости.

Процедура длится 30−45 минут: на ноги надевают специальные сапоги-компрессоры, которые пульсирующими волнами разгоняют лимфу и выталкивают лишнюю жидкость. Это приятно и безболезненно. В России один сеанс стоит от 1500 до 3500 рублей, а портативный аппарат для дома обойдется минимум в 30 000 рублей.

Если ваши ноги к вечеру гудят, вы чувствуете тяжесть после рабочего дня или тренировки — прессотерапия может дать то самое облегчение, которого вы ждете. В отличие от звезд, вам не нужно покупать дорогой аппарат. Достаточно записаться на несколько сеансов в проверенную клинику и понять, как ваш организм реагирует на этот метод.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше