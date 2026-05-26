Прессотерапия ног: кто из звезд к ней прибегает и нужна ли она нам

Эта технология — научно обоснованный метод, который помогает восстанавливаться быстрее, чувствовать себя легче и даже продлевать карьеру. Поэтому все больше звездных спортсменов используют прессотерапию, потому что это дает им конкурентное преимущество. В этой статье рассказываем, кому из знаменитых атлетов метод помогает оставаться в строю, как именно он работает и стоит ли тратить на него деньги обычному человеку.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду — не просто поклонник здорового образа жизни, а настоящий адепт высоких технологий восстановления. В начале марта 2026 года, в возрасте 41 года, он получил травму подколенного сухожилия в матче за «Аль-Наср». Травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально, и португальцу пришлось срочно вылететь в Мадрид к личному физиотерапевту.
В процессе восстановления Роналду активно использует прессотерапию. В своих соцсетях он опубликовал фото, на котором его ноги затянуты в специальные компрессионные ботинки, а подпись гласила: «Восстанавливаюсь и готов смотреть сегодняшнюю игру».
Врачи подтверждают, что прессотерапия (или лимфодренажный массаж) помогает бороться с отеками, улучшает кровообращение, ускоряет выведение продуктов распада из мышц и, как следствие, сокращает время восстановления после травм. Это не просто приятная релаксация, а медицинская процедура с доказанной эффективностью.
Гарет Бэйл
Валлийский футболист Гарет Бэйл, бывший игрок «Реала» и «Тоттенхэма», также является активным пользователем прессотерапии. В октябре 2016 года после матча Лиги чемпионов против «Легии» (5:1), в котором Бэйл забил гол, он опубликовал в соцсетях фото, где его ноги были затянуты в компрессионные сапоги NormaTec.
Позже, в 2017 году, авторитетный портал о единоборствах включил Бэйла в список главных звезд, активно использующих NormaTec для поддержания формы и быстрого восстановления. Использование компрессионной терапии помогало Бэйлу справляться с плотным графиком матчей и быстрее восстанавливаться после травм, которые преследовали его на протяжении карьеры. Метод прессотерапии стал для него одним из инструментов, позволяющих оставаться в строю и показывать высокий уровень игры.
Леброн Джеймс
Если Роналду — король футбола, то Леброн Джеймс — абсолютный монарх баскетбольной долговечности. В 41 год он все еще доминирует на площадке, набирая очки и раздавая передачи. Но за этим великолепием стоит колоссальная работа по поддержанию тела в боевом состоянии, в которую входят в том числе и технологичные методы восстановления.
В одном из интервью Леброн подробно рассказал, как проходит его день после матча или тяжелой тренировки. Сначала идет ледяная ванна (криотерапия), затем он залезает в барокамеру (гипербарическая оксигенация). После этого Леброн играет в видеоигры, но делает это не просто так, а подключая ноги к аппарату прессотерапии. 45 минут пассивного массажа для ног — строгая часть его распорядка. Леброн не скрывает, что в современном мире ему рекомендуют сотни разных методик и волшебных таблеток, но он отсеивает лишнее, оставляя только то, что работает и позволяет ему избегать серьезных травм.
Нужна ли прессотерапия обычным людям
Прессотерапия полезна не только спортсменам, но и обычным людям. Она помогает офисным сотрудникам при застое крови после долгого сидения, продавцам и учителям — снять тяжесть в ногах и предотвратить варикоз, фитнес-любителям — быстрее восстановиться после нагрузок, а также всем, кто страдает от отеков и хронической усталости.
Процедура длится 30−45 минут: на ноги надевают специальные сапоги-компрессоры, которые пульсирующими волнами разгоняют лимфу и выталкивают лишнюю жидкость. Это приятно и безболезненно. В России один сеанс стоит от 1500 до 3500 рублей, а портативный аппарат для дома обойдется минимум в 30 000 рублей.
Если ваши ноги к вечеру гудят, вы чувствуете тяжесть после рабочего дня или тренировки — прессотерапия может дать то самое облегчение, которого вы ждете. В отличие от звезд, вам не нужно покупать дорогой аппарат. Достаточно записаться на несколько сеансов в проверенную клинику и понять, как ваш организм реагирует на этот метод.