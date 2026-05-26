Прессотерапия ног: кто из звезд к ней прибегает и нужна ли она нам

В одном из интервью Леброн подробно рассказал, как проходит его день после матча или тяжелой тренировки. Сначала идет ледяная ванна (криотерапия), затем он залезает в барокамеру (гипербарическая оксигенация). После этого Леброн играет в видеоигры, но делает это не просто так, а подключая ноги к аппарату прессотерапии. 45 минут пассивного массажа для ног — строгая часть его распорядка. Леброн не скрывает, что в современном мире ему рекомендуют сотни разных методик и волшебных таблеток, но он отсеивает лишнее, оставляя только то, что работает и позволяет ему избегать серьезных травм.