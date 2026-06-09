Разведение ног в тренажере: как нагрузить ягодицы, а не поясницу

Разведение ног в тренажере помогает нагрузить среднюю и малую ягодичные мышцы, которые отвечают за отведение бедра и стабильность таза. Упражнение часто добавляют в тренировки ног и ягодиц, но эффект сильно зависит от техники и положения корпуса. Ниже — как правильно делать движение и чем заменить тренажер дома или в зале.