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Разведение ног в тренажере: как нагрузить ягодицы, а не поясницу

Ягодицы во время разведения ног в тренажере работают далеко не у всех — часто упражнение делают просто по инерции и теряют часть нагрузки.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Девушка занимается разведением ног в тренажере
Разведение ног в тренажере тренирует среднюю и малую ягодичные мышцыИсточник: Magnific

Разведение ног в тренажере помогает нагрузить среднюю и малую ягодичные мышцы, которые отвечают за отведение бедра и стабильность таза. Упражнение часто добавляют в тренировки ног и ягодиц, но эффект сильно зависит от техники и положения корпуса. Ниже — как правильно делать движение и чем заменить тренажер дома или в зале.

Кратко по сути:

  • разведение ног в тренажере в первую очередь нагружает среднюю ягодичную мышцу;
  • наклон корпуса вперед обычно увеличивает нагрузку на ягодицы;
  • слишком большой вес часто ломает технику;
  • движение лучше выполнять без рывков;
  • не бросать вес в обратном движении;
  • заменить тренажер можно резинкой, кроссовером или отведением ноги в сторону.

Какие мышцы работают при разведении ног в тренажере

Основная нагрузка идет на среднюю и малую ягодичные мышцы. Они отводят бедро в сторону и помогают удерживать таз стабильным во время ходьбы, бега и приседаний.

При упражнении работают:

  • средняя ягодичная мышца;
  • малая ягодичная мышца;
  • напрягатель широкой фасции бедра;
  • мышцы-стабилизаторы таза.

Большая ягодичная мышца тоже включается, но слабее, чем при приседаниях, выпадах или ягодичном мосте.

Техника выполнения разведения ног в тренажере

Девушка выполняет разведение ног в тренажере согласно технике
Несмотря на кажущуюся простоту упражнения, важно выполнять его правильноИсточник: Magnific

Со стороны упражнение кажется простым, но именно здесь многие начинают раскачивать корпус и теряют часть нагрузки.

Как делать разведение ног в тренажере:

1. Сядьте в тренажер и поставьте ноги на упоры.

2. Отрегулируйте ширину так, чтобы в тазобедренных суставах не было дискомфорта.

3. Слегка наклоните корпус вперед — это дает акцент на ягодицы. Сидеть ровно (прижавшись к спинке) имеет смысл, если вы хотите больше нагрузить бедра.

4. Напрягите мышцы живота.

5. Плавно разведите ноги в стороны.

6. Без рывка вернитесь в исходное положение.

Если таз начинает отрываться от сиденья, амплитуда уже слишком большая.

Во время движения не прогибайтесь в пояснице и не пытайтесь «дотолкнуть» вес корпусом. Из-за этого нагрузка часто уходит с ягодиц.

Для большинства людей достаточно 10−15 повторений в подходе. В этом упражнении контроль движения обычно важнее больших рабочих весов.

Почему при разведении ног нагрузка уходит в поясницу

Чаще всего поясница начинает включаться, когда человек пытается взять слишком большой вес и начинает помогать себе корпусом.

Нагрузка может смещаться с ягодиц на поясницу из-за:

  • раскачки корпуса;
  • сильного прогиба в спине;
  • слишком большой амплитуды;
  • попытки «дотолкнуть» вес инерцией;
  • потери контроля в конце движения.

Если во время упражнения сильнее устают поясница и передняя поверхность бедра, технику стоит пересмотреть.

Как понять, что работают именно ягодицы

Во время упражнения нагрузка обычно ощущается в верхней и боковой части ягодиц.

Что обычно говорит о нормальной технике:

  • корпус остается стабильным;
  • нет резкой боли в тазобедренном суставе;
  • поясница не перенапрягается;
  • жжение появляется сбоку ягодиц, а не в спине.

Чем можно заменить разведение ног в тренажере

Упражнение, которое заменяет разведение ног в тренажере
Дать похожую нагрузку на ягодицы поможет отведение ноги в сторону с фитнес-резинкойИсточник: Freepik

Если нужного тренажера нет, похожую нагрузку можно получить и другими упражнениями.

Подойдут такие варианты:

  • отведение ноги в сторону с фитнес-резинкой;
  • боковые шаги с резинкой над коленями;
  • отведение ноги в сторону в блочном тренажере;
  • ягодичный мост с резинкой;
  • разведение коленей лежа на боку («ракушка»);
  • боковая планка с подъемом ноги.

Противопоказания и меры предосторожности

Разведение ног в тренажере считается относительно безопасным упражнением, но подходит не всем.

С осторожностью его стоит выполнять:

  • при травмах тазобедренного сустава;
  • при боли в пояснице;
  • после операций на ногах или тазе;
  • при сильном ограничении подвижности бедра.

Если движение вызывает резкую боль, тренировку лучше остановить и обсудить нагрузку со специалистом.

Вопросы и ответы

У упражнения много нюансов, поэтому у новичков часто возникают одинаковые вопросы.

Что лучше: разведение ног или приседания?

Это разные упражнения. Приседания дают более общую нагрузку на ноги и ягодицы, а разведение ног помогает отдельно нагрузить мышцы-отводящие бедро.

Нужно ли наклоняться вперед?

Небольшой наклон корпуса вперед многие используют для более сильного акцента на ягодицах. Но сильная сутулость и скручивание спины не нужны.

Можно ли делать упражнение новичкам?

Да. Главное — не ставить слишком большой вес и не пытаться разводить ноги через дискомфорт в суставах.