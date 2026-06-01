Правила Синди Кроуфорд для идеального тела: как она сохраняет форму в 60 лет

Сейчас все больше людей устают от жестких диет, бесконечных марафонов похудения и тренировок «через не могу». На этом фоне подход Синди Кроуфорд выглядит особенно привлекательным: модель не пытается постоянно придерживаться ограничений, а делает ставку на регулярное движение, разные виды нагрузки и привычки, которые легко встраиваются в обычную жизнь.
Регулярные тренировки без сильной нагрузки
Синди Кроуфорд тренируется четыре-пять раз в неделю, но не старается доводить организм до переутомления. Модель давно отказалась от идеи, что хорошая форма требует ежедневных изматывающих нагрузок и спорта «на пределе».
Сама Кроуфорд называет свой подход «игрой вдолгую». Вместо однотипных тяжелых тренировок она чередует разные виды активности, чтобы тело не находилось в постоянном стрессе. Такой режим помогает поддерживать форму десятилетиями без срывов и сильной усталости.
По словам модели, именно регулярность дает самый заметный результат. Даже низкоинтенсивные тренировки помогут похудеть, если заниматься стабильно, а не устраивать редкие фитнес-марафоны после долгих перерывов.
Пилатес и силовые упражнения для тонуса
Синди Кроуфорд несколько раз в неделю занимается пилатесом и называет его одной из самых комфортных тренировок для поддержания формы после 50 лет. По словам модели, такие занятия помогают сохранять гибкость, осанку и тонус без сильной нагрузки на суставы и спину.
Даже при дискомфорте в пояснице Кроуфорд не бросает тренировки, а просто адаптирует упражнения под самочувствие. Именно поэтому пилатес стал ее почти ежедневной рутиной, он помогает поддерживать тело в форме без жестких нагрузок.
Параллельно модель делает и силовые упражнения: приседания, выпады, отжимания и тренировки со свободными весами. Такой формат помогает сохранять мышечный тонус и поддерживать здоровье костей, что особенно важно с возрастом.
Кардио, которое не превращается в наказание
Для кардионагрузок Синди Кроуфорд не выбирает жесткие многочасовые тренировки. Модель больше любит разные виды активности: прогулки, плавание, пробежки, подъемы по лестнице и тренировки на батуте.
По словам Кроуфорд, удовольствие от движения напрямую влияет на мотивацию. Если тренировки постоянно вызывают усталость и раздражение, долго придерживаться такого режима не удастся. Именно поэтому она старается чередовать нагрузки и не заниматься через силу.
Такой подход помогает модели поддерживать выносливость и активность без ощущения бесконечной гонки за идеальным телом. И судя по форме Синди в 60 лет, система с умеренными, но регулярными тренировками действительно работает.