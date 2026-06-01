Летний сезон проекта «Мой спортивный район» стартует в Москве

1 июня в Москве стартует летний сезон проекта Мэра Москвы «Мой спортивный район», в рамках которого горожанам предложат бесплатные тренировки на свежем воздухе более чем на 140 площадках в 96 районах столицы. В программу вошли занятия по 13 видам спорта, а одной из главных точек притяжения вновь станет спецпроект «На высоте» на крышах городских зданий.
В летнем сезоне москвичей ждут фитнес, футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон, роллер-спорт, бег и ушу.
Отдельный интерес вызывает «На высоте»: тренировки по зумбе, танцевальному фитнесу, йоге и растяжке пройдут на 16 крышах, в том числе на площадках районных центров «Место встречи». Впервые к занятиям смогут присоединиться участники от 16 лет, а в списке локаций появились новые крыши — «Планета», «Витязь», «Орион» и деловой центр «ТехноФлагман».
Расписание спецпроекта уже известно: зумба пройдет в понедельник и субботу, танцевальный фитнес — в среду и воскресенье, йога — по субботам, растяжка — по воскресеньям. Организаторы обещают насыщенный сезон с атмосферой летнего праздника, живыми видами на город и разными форматами активности — от энергичных танцев до спокойных практик для восстановления и гибкости.
По словам представителей проекта «На высоте», в этом сезоне москвичей ждет более 1 600 занятий, которые посетят свыше 36 тысяч человек.
Всего же летом на площадках проекта «Мой спортивный район» планируется провести более 14 тысяч тренировок для более чем 150 тысяч участников.
«Летний сезон традиционно является самым долгожданным для участников проекта. В этом году более 300 профессиональных тренеров готовы провести тренировки для жителей и гостей столицы. Всего мы планируем организовать свыше 14 тысяч занятий, которые посетят более 150 тысяч человек. Приглашаем всех присоединиться к занятиям и провести лето активно и с пользой для здоровья!», — рассказывает Полина Ермошина, куратор тренеров проекта «Мой спортивный район».
Принять участие просто: нужно выбрать площадку, дату и время на сайте проекта и зарегистрироваться. Организаторы советуют приходить за 5−10 минут до начала в удобной спортивной одежде и обуви по погоде. Летом также продолжит работу беговой клуб «Культура бега», где тренировки совмещают физическую активность, интересные маршруты и рассказы приглашенных экспертов.