Виды беговых тренировок: какие нужны для выносливости, скорости и силы

Фартлек работает по похожему принципу, но проходит в более свободном формате. Бегун сам выбирает моменты для ускорений, ориентируясь на самочувствие или объекты вокруг — например, деревья, перекрестки или фонарные столбы. Темповый бег тоже выполняется на высокой интенсивности, но без остановок: спортсмен длительное время держит быстрый, но контролируемый темп. Все эти тренировки обычно рекомендуют уже после того, как организм привык к регулярным пробежкам и базовым нагрузкам.