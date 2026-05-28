5 упражнений для стоп, чтобы ноги меньше уставали во время бега

В стопах десятки мышц, связок и суставов, которые помогают держать равновесие, смягчать удар о землю и отталкиваться при каждом шаге. Во время бега эта система получает серьезную нагрузку, особенно если человек только начинает тренироваться или резко увеличивает дистанцию. Простые упражнения для пальцев и свода стопы помогают подготовить ноги к пробежкам без сложного инвентаря. Для большинства движений хватит пола, небольшого куска ткани и 10 свободных минут.