Сеть клубов PARI Padel стала официальным партнером Федерации падела России

«Статус официального партнера Федерации падела России — это подтверждение нашей долгосрочной стратегии по развитию падела в стране. Мы гордимся, что можем поддерживать деятельность федерации и показывать пример ответственного бизнеса, который инвестирует в реальную спортивную инфраструктуру. Особенно важно для нас развитие соревновательной среды для любителей и профессионалов — мы выступаем соорганизаторами командных турниров и вовлекаем в спорт сотни новых игроков. А для наших партнеров по франшизе PARI Padel этот статус служит знаком качества и надежности», — прокомментировал Руслан Медведь, управляющий партнер PADEL+.