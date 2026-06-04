Как обычные блоки для йоги заставляют гореть ноги, пресс и ягодицы

Не менее важна и нестабильность. Стоит поставить одну ногу на блок или использовать его как опору для рук, как тело начинает искать баланс. В работу сразу включаются мышцы кора, ягодицы, голеностоп и другие мышцы-стабилизаторы, которые в обычных упражнениях часто остаются в тени.