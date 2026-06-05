Минус 12 кг за год: как Жасмин похудела и изменила свою жизнь

На новом этапе похудения Жасмин снова работала со специалистами — уже с нутрициологом. Артистка убрала из рациона разные масла, стала следить за анализами и отдельно решала проблему с низким ферритином. При этом полностью от ресторанов она не отказалась: певица может отправить меню врачу и уточнить, какие блюда лучше выбрать. Голодать Жасмин тоже не приходится. Между основными приемами пищи она делает перекусы. Такой подход выглядит менее драматично, чем диета на одной гречке, зато именно он помог певице нормально себя чувствовать и не превращать похудение в бесконечную борьбу с собой.