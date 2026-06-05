Минус 12 кг за год: как Жасмин похудела и изменила свою жизнь

Истории звездного похудения давно перестали быть рассказами про гречку, кефир и изнурительные диеты. Все чаще знаменитости говорят о работе с врачами, анализах, сбалансированном рационе и привычках, которые можно соблюдать годами. Жасмин пришла к такому подходу не сразу: за последние годы ей не раз приходилось возвращать форму после набора веса, искать подходящую систему питания и бороться с последствиями экспериментов над собой. В итоге именно постепенные изменения помогли артистке не только похудеть, но и чувствовать себя гораздо лучше в свои 48 лет.
Почему Жасмин решила заняться своим весом
Проблема лишнего веса появилась в жизни Жасмин уже давно. Особенно непростым оказался период после рождения дочери Маргариты. Певица вспоминала, что рассчитывала вернуться в прежнюю форму естественным путем, однако через несколько месяцев после родов изменений практически не было. Именно тогда она впервые задумалась о том, что без пересмотра привычек добиться результата будет сложно.
Дополнительной мотивацией стали слова старшего сына Михаила, который однажды спросил маму, станет ли она снова такой же стройной, как раньше. По признанию артистки, этот разговор сильно ее задел и заставил серьезнее отнестись к своему образу жизни. В результате Жасмин удалось избавиться от 20 килограммов и вернуть прежнюю форму.
Спустя годы тема похудения снова стала для нее актуальной. Осенью 2025 года певица начала работать над своим здоровьем вместе со специалистами и постепенно менять рацион. За следующий год артистка похудела на 12 килограммов, но сегодня говорит, что главным достижением считает не снижение веса.
Жасмин рассказывала, что долгое время сталкивалась с дефицитом железа и постоянной усталостью. После коррекции питания показатели пришли в норму, еще и самочувствие улучшилось. Сейчас певица признается, что ее главная цель — нравиться себе в зеркале и чувствовать себя комфортно в собственном теле.
Питание без жестких диет и работа со специалистами
Сначала Жасмин пробовала худеть привычными звездными методами. После рождения дочери она садилась на белковую диету и смогла сбросить около 8 килограммов, но потом вес остановился. Затем были попытки сидеть на гречке, кефире и другие ограничения, которые быстро надоедали, раздражали и не давали стабильного результата.
Позже певица обратилась к диетологу. Специалист помог ей выстроить рацион без резких запретов: три основных приема пищи, несколько легких перекусов, небольшие порции, овощи, зелень, фрукты, мясо, птица, рыба и нежирные молочные продукты. Такой режим оказался удобнее жестких диет, хотя семейные застолья и праздники все равно оставались проверкой на прочность.
На новом этапе похудения Жасмин снова работала со специалистами — уже с нутрициологом. Артистка убрала из рациона разные масла, стала следить за анализами и отдельно решала проблему с низким ферритином. При этом полностью от ресторанов она не отказалась: певица может отправить меню врачу и уточнить, какие блюда лучше выбрать. Голодать Жасмин тоже не приходится. Между основными приемами пищи она делает перекусы. Такой подход выглядит менее драматично, чем диета на одной гречке, зато именно он помог певице нормально себя чувствовать и не превращать похудение в бесконечную борьбу с собой.
Тренировки, которые помогают поддерживать форму
Одним питанием история похудения Жасмин не ограничивается. Важную роль в ее преображении всегда играл спорт. По словам тренера Валерии Корчевской, певица относится к тренировкам максимально серьезно и много лет регулярно тренируется.
После рождения дочери артистка занималась практически каждый день. Тренировки длились от полутора до двух часов и включали кардионагрузку и силовые упражнения. Позже график стал более гибким, но физическая активность никуда не исчезла. Сейчас Жасмин тренируется не менее трех раз в неделю, сочетая кардио и силовые занятия.
В программу певицы входят степ-аэробика, танцевальные тренировки, аквааэробика, упражнения со свободными весами и работа на тренажерах. Особое внимание уделяется мышцам рук, пресса и внутренней поверхности бедра. Чтобы организм не привыкал к однообразной нагрузке, комплексы периодически меняются.
Даже во время поездок Жасмин старается не выпадать из режима. Она рассказывала, что в чемодане всегда находится место для спортивной формы, а на отдыхе может бегать вдоль моря, делать растяжку или пробовать новые виды активности. Именно эта системность помогла певице сохранить результат.