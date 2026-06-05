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Что лучше сжигает жир после 40: ходьба, велосипед или плавание

То, что отлично работало для снижения веса в 25, сейчас может не давать результатов. После 40 лет организм начинает меняться, поэтому важно не просто сжигать калории, а делать это с умом.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Взрослым людям рекомендуется не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю. Такие виды физической активности, как ходьба, велосипед и плавание имеют свои преимущества и недостатки, которые стоит учитывать при составлении программы тренировок. В этой статье разберем эти три популярных вида активности и выясним, какой из них эффективнее для похудения после 40.

Ходьба: безопасный старт для начинающих

Быстрая ходьба — самый безопасный вид кардио для суставов и идеальный выбор для тех, кто только начинает путь к стройности.
Быстрая ходьба — самый безопасный вид кардио для суставов и идеальный выбор для тех, кто только начинает путь к стройности. Источник: Freepik

Ходьба — самый демократичный и безопасный вид физической активности. Исследования показывают, что люди, которые проходят минимум 10 000 шагов в сутки, демонстрируют лучшие показатели сердечно-сосудистого здоровья и быстрее восстанавливаются после стресса. При этом ходьба практически не нагружает суставы — в отличие от бега, который создает ударную нагрузку на колени и позвоночник.

Для женщин и мужчин после 40 ходьба может стать идеальным стартом, особенно если есть лишний вес или проблемы с суставами. Быстрая ходьба в темпе около 120 шагов в минуту эффективно поднимает пульс до жиросжигающей зоны и при этом не создает риска травм. А чтобы усилить эффект, можно добавить ходьбу по наклонной поверхности или использовать утяжеление — рюкзак с несколькими килограммами груза. Из минусов то, что для заметного результата требуется больше времени — час ходьбы сжигает меньше калорий, чем час плавания или интенсивной езды на велосипеде.

Велосипед: кардио с нагрузкой на ноги

Велотренировки отлично укрепляют мышцы ног и сердечно-сосудистую систему, но требуют осторожности при проблемах с коленями.
Велотренировки отлично укрепляют мышцы ног и сердечно-сосудистую систему, но требуют осторожности при проблемах с коленями. Источник: Freepik

Велосипедные прогулки или занятия на велотренажере — отличный способ сжигать калории, не перегружая позвоночник. В отличие от бега, езда на велосипеде не создает ударной нагрузки, поэтому она подходит тем, у кого есть проблемы с суставами. Особенно эффективны интервальные тренировки на велосипеде: короткие отрезки высокой интенсивности чередуются с периодами восстановления — такой подход сжигает жир в несколько раз эффективнее монотонной езды.

Однако у велосипеда есть нюанс. Для женщин и мужчин после 40 важно учитывать состояние коленных суставов — неправильная посадка или слишком высокая нагрузка могут привести к проблемам. Кроме того, велосипед в меньшей степени нагружает верхнюю часть тела, поэтому его лучше сочетать с другими видами активности. Основной минус также в нагрузке на колени при неправильной технике.

Плавание: нагрузка на все тело и мышцы

Плавание задействует все группы мышц, но для эффективного сжигания жира важна правильная техника и интенсивность.
Плавание задействует все группы мышц, но для эффективного сжигания жира важна правильная техника и интенсивность.Источник: Freepik

Плавание часто рекомендуют врачи и тренеры людям после 40, и на то есть веские причины. Вода поддерживает тело, снимая нагрузку с позвоночника и суставов, что делает плавание идеальным выбором при остеохондрозе, артрите или значительном лишнем весе. Кроме того, плавание задействует практически все группы мышц — руки, спину, ноги и пресс, что способствует гармоничному развитию тела.

Однако есть важный нюанс: для эффективного жиросжигания интенсивность плавания должна быть достаточной. Спокойное плавание ради удовольствия может не дать нужного эффекта. Для похудения лучше выбирать интервальные заплывы: чередование быстрых отрезков с медленным плаванием на восстановление. Кроме того, как и в случае с велосипедом, одного плавания недостаточно — важно сочетать его с силовыми тренировками для сохранения мышечной массы.

Идеальная формула для похудения после 40 выглядит так: 2−3 силовые тренировки в неделю для сохранения мышц и ускорения метаболизма, 2−3 кардиосессии в неделю, неважно ходьба это будет, велопрогулка или плавание, для сжигания лишних калорий и здоровья сердца. А также ежедневная активность — больше ходите пешком и поднимайтесь по лестнице вместо лифта.