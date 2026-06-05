Что лучше сжигает жир после 40: ходьба, велосипед или плавание

Для женщин и мужчин после 40 ходьба может стать идеальным стартом, особенно если есть лишний вес или проблемы с суставами. Быстрая ходьба в темпе около 120 шагов в минуту эффективно поднимает пульс до жиросжигающей зоны и при этом не создает риска травм. А чтобы усилить эффект, можно добавить ходьбу по наклонной поверхности или использовать утяжеление — рюкзак с несколькими килограммами груза. Из минусов то, что для заметного результата требуется больше времени — час ходьбы сжигает меньше калорий, чем час плавания или интенсивной езды на велосипеде.