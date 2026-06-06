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Как убрать живот после 40 и перестать бороться со «спасательным кругом»

Гормональные изменения после 40 лет смещают акцент накопления жира в область живота, но с этим можно и нужно работать.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

После 40 лет замедляется метаболизм, снижается уровень эстрогенов, а жир начинает откладываться не на бедрах и ягодицах, как раньше, а в области живота. Это нормальный физиологический процесс, связанный с подготовкой организма к менопаузе. Но, так называемый спасательный круг можно убрать. В этой статье перечислим пять конкретных способов, которые работают после сорока.

Увеличьте белок и сократите калории

Каждый прием пищи должен содержать белковый продукт — это основа для сохранения мышц и сжигания жира.
Каждый прием пищи должен содержать белковый продукт — это основа для сохранения мышц и сжигания жира.Источник: Freepik

Базовый метаболизм после 40 лет снижается примерно на 1−2 процента за каждое десятилетие. Это значит, что при том же рационе, что и в 30 лет, вы будете набирать вес. Но резко урезать калории нельзя — организм начнет сжигать мышцы, а не жир, и метаболизм замедлится еще больше.

Лучше увеличьте потребление белка до 1−1,5 грамма на килограмм веса в день. Белок сохраняет мышцы и дает длительное чувство сытости. Также сократите суточную калорийность примерно на 200 ккал — этого достаточно для плавного снижения веса без стресса для организма. А вместо сладостей и белого хлеба выбирайте цельные крупы, овощи и бобовые — они дают стабильную энергию без скачков сахара. В 40−45 лет при отсутствии регулярных физических нагрузок женщинам рекомендуется не превышать 2000 ккал в день, а после 45 — не более 1800 ккал.

Добавьте силовые тренировки

Силовые упражнения — не страшно, а необходимо. Даже 30 минут дважды в неделю меняют метаболизм.
Силовые упражнения — не страшно, а необходимо. Даже 30 минут дважды в неделю меняют метаболизм. Источник: Freepik

После 40 лет главный враг стройной фигуры — потеря мышечной массы. Мышцы как печка, которая сжигает калории даже в покое. Чем их меньше, тем медленнее метаболизм. Не обязательно ходить в тренажерный зал. Достаточно упражнений с собственным весом дома: приседания, выпады, отжимания, планка, ягодичный мостик.

У нетренированных людей 40−50 лет отклик на силовые тренировки такой же хороший, как у 20−30-летних. 2−3 тренировки в неделю по 20−30 минут — это уже заметный результат. Фитнес-эксперты особенно рекомендуют приседания, русский твист и берпи. Силовые тренировки также улучшают чувствительность к инсулину и укрепляют кости, что критически важно для профилактики остеопороза после 50 лет.

Контролируйте стресс и высыпайтесь

Хронический стресс повышает кортизол — гормон, который стимулирует организм запасать жир именно на животе.
Хронический стресс повышает кортизол — гормон, который стимулирует организм запасать жир именно на животе. Источник: Freepik

Стресс и недосып — не менее важные факторы, чем питание. Хронический стресс повышает уровень кортизола, а этот гормон напрямую стимулирует накопление висцерального жира в области живота. Попробуйте практиковать медитацию, глубокое дыхание или йогу — даже 10 минут в день снижают уровень кортизола. Спите не менее 7−8 часов. Недосып повышает аппетит и снижает самоконтроль в еде.

Можно найти хобби, которое вас успокаивает. Прогулка на природе, вязание, рисование — все, что отвлекает от мыслей о работе, положительно скажется на вашей фигуре. Даже просто больше времени на солнце помогает регулировать гормоны, контролирующие аппетит и метаболизм. Поэтому летом худеть легче именно благодаря солнечному свету.

Не забывайте про кардио

Бег, плавание или велосипед помогают сжигать калории, но силовые тренировки для жиросжигания важнее.
Бег, плавание или велосипед помогают сжигать калории, но силовые тренировки для жиросжигания важнее. Источник: Freepik

Кардиотренировки сжигают калории во время занятия. Силовые — увеличивают мышцы, которые сжигают калории постоянно. Поэтому после 40 лет приоритет меняется: сначала силовые, потом кардио, а не наоборот.

Добавьте 2−3 кардиосессии в неделю по 30−40 минут: быстрая ходьба, плавание, велосипед, эллипс.

Фитнес-эксперты рекомендуют сочетать кардио и силовые упражнения для максимального эффекта. Для похудения важнее общая активность в течение дня, чем час на беговой дорожке. Здоровая минимальная активность — 7−8 тысяч шагов в день. Помните: кардио не должно выматывать. Умеренная интенсивность, при которой вы можете разговаривать во время тренировки, достаточно для жиросжигания и безопасна для суставов.

Скорректируйте повседневные привычки

Маленькие изменения складываются в большой результат.
Маленькие изменения складываются в большой результат. Источник: Freepik

Иногда для уменьшения живота достаточно изменить несколько простых привычек. Пейте стакан воды перед каждым приемом пищи — это снижает аппетит и помогает съедать меньше. Используйте тарелки меньшего размера — порция будет выглядеть больше, а съедите вы меньше. Вставайте каждый час, ведь длительное сидение напрямую связано с увеличением жира на животе.

Тщательно пережевывайте пищу и ешьте медленно — мозгу нужно около 20 минут, чтобы получить сигнал о насыщении. Также ограничьте соль до 5 граммов в день, это примерно одна чайная ложка без горки. Поскольку соль задерживает воду, создавая ложное ощущение лишнего веса и отеков.

Важно принять, что тело в 45 лет не будет таким, как в 25. Но оно может быть здоровым, сильным и выглядеть отлично для своего возраста. Просто подход должен быть другим: с упором на сохранение мышц, гормональный баланс и здоровые привычки на долгие годы.