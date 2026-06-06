Как убрать живот после 40 и перестать бороться со «спасательным кругом»

Лучше увеличьте потребление белка до 1−1,5 грамма на килограмм веса в день. Белок сохраняет мышцы и дает длительное чувство сытости. Также сократите суточную калорийность примерно на 200 ккал — этого достаточно для плавного снижения веса без стресса для организма. А вместо сладостей и белого хлеба выбирайте цельные крупы, овощи и бобовые — они дают стабильную энергию без скачков сахара. В 40−45 лет при отсутствии регулярных физических нагрузок женщинам рекомендуется не превышать 2000 ккал в день, а после 45 — не более 1800 ккал.