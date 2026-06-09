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Какой спорт попробовать летом: 4 идеи для тех, кому надоел зал

Теплая погода дает возможность превратить спорт в удовольствие, а не в очередной пункт списка дел. Рассказываем, какие активности стоит попробовать этим летом.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Unsplash

Летом возможностей для активного отдыха становится гораздо больше. Хорошая погода позволяет перенести тренировки из зала на улицу, попробовать новые виды спорта и проводить больше времени в движении. При этом многие летние активности не требуют специальной подготовки и подходят даже тем, кто раньше ничем подобным не занимался.

На воде: сапсерфинг, каякинг и вейкбординг

Водные виды спорта позволяют совместить тренировку, отдых и красивые летние пейзажи.
Водные виды спорта позволяют совместить тренировку, отдых и красивые летние пейзажи.Источник: Агентство «Москва»

Если обычные тренировки быстро надоедают, летом стоит обратить внимание на водные виды спорта. Они помогают совместить физическую активность с отдыхом на природе и дают совсем другие ощущения по сравнению с занятиями в зале.

Сапсерфинг подойдет тем, кто любит спокойный темп. Во время катания работают мышцы корпуса, ног и рук, а постоянная необходимость удерживать равновесие развивает координацию. Каякинг больше понравится любителям длительных прогулок и красивых маршрутов: основная нагрузка здесь приходится на плечевой пояс и спину. А вейкбординг выбирают те, кому хочется скорости, драйва и более интенсивной тренировки.

С ракеткой: теннис и бадминтон

Теннис и бадминтон помогают тренировать выносливость и реакцию без однообразных упражнений.
Теннис и бадминтон помогают тренировать выносливость и реакцию без однообразных упражнений.Источник: Freepik

Виды спорта с ракеткой остаются одними из самых популярных летних активностей. Они подходят для разного уровня подготовки и позволяют быстро втянуться в процесс даже тем, кто давно не занимался спортом.

Большой теннис развивает координацию, реакцию и выносливость. За время игры приходится много двигаться по корту, менять направление и следить за мячом. Бадминтон выглядит более простым развлечением, но при активной игре тоже дает хорошую кардионагрузку. К тому же для него достаточно парка, пляжа или любой свободной площадки.

На свежем воздухе: велосипед, ролики и лонгборд

Велосипед, ролики и лонгборд превращают обычную прогулку в полноценную активность.
Велосипед, ролики и лонгборд превращают обычную прогулку в полноценную активность.Источник: Freepik

Не каждый летний вид спорта требует аренды оборудования или специальных площадок. Велосипед, ролики и лонгборд хороши тем, что легко вписываются в обычные прогулки и позволяют проводить больше времени на улице.

Велосипед помогает развивать выносливость и дает хорошую нагрузку на мышцы ног. Ролики подключают еще и координацию, поскольку во время катания приходится постоянно удерживать баланс. Лонгборд подойдет тем, кто любит более спокойное и плавное движение. Многие используют его не только для отдыха, но и как альтернативу коротким поездкам по городу.

На песке и в компании: пляжный волейбол

Пляжный волейбол сочетает тренировку, общение и отдых на свежем воздухе.
Пляжный волейбол сочетает тренировку, общение и отдых на свежем воздухе.Источник: Unsplash

Пляжный волейбол уже много лет остается одним из самых популярных летних видов спорта. Во многом потому, что здесь тренировка легко превращается во встречу с друзьями, а серьезная физическая нагрузка часто ощущается только после игры.

Песок создает дополнительное сопротивление при движении, поэтому во время матча активно работают ноги, мышцы корпуса и плечевой пояс. Одновременно приходится постоянно перемещаться по площадке, следить за мячом и быстро реагировать на действия соперников. Благодаря этому пляжный волейбол сочетает кардионагрузку, развитие координации и командную игру.

Еще один плюс — доступность. Во многих городах летом появляются открытые площадки, где можно поиграть даже без серьезного опыта. Достаточно собрать компанию и выделить пару часов на активный отдых.