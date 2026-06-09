Какой спорт попробовать летом: 4 идеи для тех, кому надоел зал

Велосипед помогает развивать выносливость и дает хорошую нагрузку на мышцы ног. Ролики подключают еще и координацию, поскольку во время катания приходится постоянно удерживать баланс. Лонгборд подойдет тем, кто любит более спокойное и плавное движение. Многие используют его не только для отдыха, но и как альтернативу коротким поездкам по городу.