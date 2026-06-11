Эти 5 видов спорта убивают ваши суставы и приводят к травмам

Суставам необходимо движение, чтобы оставаться здоровыми, однако разные виды спорта нагружают их по-разному. Самая высокая нагрузка обычно возникает там, где есть прыжки, резкие повороты, ускорения, падения или работа с большими весами. Именно поэтому одни виды активности чаще связаны с травмами коленей и голеностопов, а другие считаются более щадящими и нередко рекомендуются даже в период восстановления.
Игровые виды спорта
Футбол, баскетбол, теннис и регби считаются одними из самых требовательных видов спорта для суставов. Во время игры спортсмен постоянно ускоряется, резко тормозит, меняет направление движения, разворачивается и прыгает. Такая нагрузка сильно воздействует на колени, голеностопы и связочный аппарат.
Дополнительный риск создают контакты с соперниками, неудачные приземления и скручивающие движения. Именно поэтому в игровых видах спорта часто встречаются повреждения менисков, растяжения связок и травмы голеностопного сустава.
При этом сами по себе футбол или теннис не разрушают суставы. Большую роль играют техника движений, качество обуви, состояние мышц и грамотное восстановление после нагрузок. Чем лучше мышцы стабилизируют сустав, тем ниже риск травмы даже при интенсивной игре.
Тяжелая атлетика
Приседания, становая тяга, жимы и другие упражнения с большими весами создают серьезную нагрузку на колени, тазобедренные суставы, плечи и позвоночник. Особенно внимательно к технике приходится относиться новичкам: неправильное положение спины, резкие движения или попытка поднять слишком большой вес повышают риск травмы.
Большинство проблем возникает не из-за самого упражнения, а из-за ошибок в его выполнении. Неправильное положение корпуса, отсутствие контроля движения или слишком быстрый переход к большим весам увеличивают нагрузку на суставы и позвоночник намного сильнее, чем сама штанга.
Единоборства
Дзюдо, самбо, спортивная борьба и другие единоборства сочетают сразу несколько факторов риска для суставов. Во время тренировок спортсмены регулярно выполняют броски, падают на татами, удерживают соперника и оказываются в положениях, где суставы работают на пределе своей подвижности.
Больше всего нагрузки обычно приходится на плечи, локти и колени. Дополнительную опасность создают болевые приемы и неудачные приземления после бросков. Именно поэтому в единоборствах большое внимание уделяют страховке при падениях и специальным упражнениям для укрепления связок и мышц вокруг суставов.
Бег и горные лыжи
На первый взгляд бег и горные лыжи мало похожи друг на друга, но оба вида спорта создают заметную нагрузку на суставы ног. Во время длительного бега, особенно по асфальту, колени, голеностопы и позвоночник получают тысячи повторяющихся ударов. Чем длиннее дистанция и жестче покрытие, тем выше нагрузка.
У горных лыж и сноуборда другая проблема — высокая скорость. Здесь суставы чаще страдают не от постоянных повторений, а от падений, резких поворотов и неудачных приземлений. Особенно уязвимыми считаются колени, которые получают травмы при скручивании ноги во время спуска.
Более щадящие виды спорта
Если главная цель — поддерживать форму и при этом минимизировать нагрузку на суставы, стоит обратить внимание на плавание, велоспорт, скандинавскую ходьбу и греблю. В этих видах активности нет постоянных прыжков, жестких приземлений и резких смен направления движения, которые часто становятся причиной травм.
Особенно часто специалисты рекомендуют плавание. В воде вес тела практически не давит на суставы, а мышцы при этом продолжают активно работать. Велоспорт и гребля помогают развивать выносливость за счет плавных повторяющихся движений, а скандинавская ходьба дополнительно распределяет часть нагрузки на руки благодаря палкам.