Эти 5 видов спорта убивают ваши суставы и приводят к травмам

Суставам необходимо движение, чтобы оставаться здоровыми, однако разные виды спорта нагружают их по-разному. Самая высокая нагрузка обычно возникает там, где есть прыжки, резкие повороты, ускорения, падения или работа с большими весами. Именно поэтому одни виды активности чаще связаны с травмами коленей и голеностопов, а другие считаются более щадящими и нередко рекомендуются даже в период восстановления.