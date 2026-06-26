Домашний пилатес с гантелями за 15 минут

Пилатес с гантелями — это простой способ добавить силовую нагрузку к привычным упражнениям на баланс, координацию и контроль движений. Отвечаем на вопросы, которые часто возникают у новичков: какой вес выбрать, можно ли заниматься каждый день и подойдет ли такой формат без спортивной подготовки.