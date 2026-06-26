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Домашний пилатес с гантелями за 15 минут

Пилатес с гантелями за 15 минут — бодрящая тренировка на все группы мышц, которую легко выполнить в домашних условиях.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Пилатес с гантелями — это простой способ добавить силовую нагрузку к привычным упражнениям на баланс, координацию и контроль движений. Отвечаем на вопросы, которые часто возникают у новичков: какой вес выбрать, можно ли заниматься каждый день и подойдет ли такой формат без спортивной подготовки.

Чем пилатес с гантелями отличается от классического?

Классический вариант использует только вес собственного тела, а тренировка пилатес с инвентарем позволяет глубже включить в работу мышцы-стабилизаторы и усилить нагрузку на тело.

Какие гантели выбрать для тренировки?

В программе акцент делается на растяжку и баланс. Пилатес с отягощением не требует тяжелых весов. Для домашних тренировок подойдут гантели весом от 1 до 3 кг.

Подходит ли пилатес с отягощением новичкам?

Да, большинство упражнений можно выполнять без специальной подготовки. Если нагрузка кажется слишком тяжелой, уменьшите амплитуду движений или сделайте паузы между упражнениями. Со временем мышцы адаптируются, и выполнять силовой пилатес дома станет проще.

Можно ли заниматься пилатесом с гантелями каждый день?

Это короткая тренировка пилатес 15 минут, многие могут выполнять такие занятия несколько раз в неделю. Однако даже при легкой нагрузке важно оставлять организму время на восстановление.