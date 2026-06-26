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Утренняя зарядка стоя на каждый день

Утренняя зарядка на каждый день — легкий комплекс упражнений для быстрого пробуждения и заряда бодрости. Вам необязательно нужен коврик — выполнять гимнастику можно в любом удобном месте.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Это короткая утренняя зарядка, для которой не нужно специальное оборудование. Начать свой день активно можно прямо рядом с кроватью или на свежем воздухе. Рассказываем, сколько времени занимает зарядка, всем ли она подойдет и можно ли ее делать каждый день.

Сколько времени занимает утренняя зарядка?

Упражнения для бодрости по утрам придуманы для того, чтобы чтобы мягко разбудить организм. 10−15 минут хватит, чтобы зарядка для похудения стоя запустила ваш метаболизм на весь день.

Какие упражнения лучше делать с утра?

Для утреннего комплекса подойдут разминка шеи, вращения плечами, потягивания, легкие наклоны, растяжка мышц ног и перекаты с носка на пятку.

Подойдет ли этот комплекс тем, у кого по утрам совсем нет сил?

Да, это легкая утренняя гимнастика, которая полностью исключает тяжелые силовые подходы или изнуряющий темп. Все движения выполняются плавно и в удовольствие.

Можно ли выполнять эти упражнения каждый день?

Зарядка стоя без коврика придумана специально для ежедневного применения. Так как нагрузка здесь умеренная, тело начнет быстро привыкать к полезной активности.