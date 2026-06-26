Утренняя зарядка стоя на каждый день

Это короткая утренняя зарядка, для которой не нужно специальное оборудование. Начать свой день активно можно прямо рядом с кроватью или на свежем воздухе. Рассказываем, сколько времени занимает зарядка, всем ли она подойдет и можно ли ее делать каждый день.