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Как быстро накачать пресс дома мужчине

Быстро накачать пресс дома мужчине помогут 12 упражнений стоя, сидя и лежа.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Сделать рельефный пресс в домашних условиях вполне реально. Однако для появления выраженных кубиков важны не только упражнения, но и невысокий процент жира в организме. Отвечаем на часто задаваемые вопросы о тренировках для мышц живота.

Какие упражнения самые эффективные для пресса?

Лучшие упражнения на пресс задействуют прямую, косые и поперечную мышцы живота. В программу входят различные виды скручиваний, планки, подъемы ног и динамические упражнения на стабилизацию корпуса. Для хорошего результата важно соблюдать правильную технику.

Как часто нужно тренировать пресс?

Для большинства людей достаточно 2−3 тренировок в неделю. Как и другим мышцам, мышцам живота требуется время на восстановление.

Можно ли накачать кубики пресса только упражнениями?

Кубики пресса в домашних условиях становятся заметны только при достаточно низком проценте жира в организме. Поэтому помимо тренировок важно соблюдать сбалансированное питание, и сохранять общую физическую активность.