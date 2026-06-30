Тренировка на фигуру песочные часы с гантелями на 45 минут

Если вы хотите понять, как сделать фигуру песочные часы, важно помнить, что силовая тренировка на пресс и ягодицы помогает укреплять мышцы и формировать более пропорциональный силуэт. При этом конечный результат зависит от индивидуальных особенностей телосложения.