Танцевальная тренировка для бодрости и пробуждения

Утреннюю зарядку можно разнообразить, заменив привычные движения на танцевальные. Фитнес-танцы подходят людям с разным уровнем физической подготовки. Это кардио тренировка для дома, которая помогает сжечь первые калории.
Чем полезна танцевальная разминка утром?
Фитнес-танцы помогают улучшить кровообращение, повысить подвижность суставов и быстрее проснуться. Такая тренировка способствует выработке энергии и помогает легче настроиться на активный день.
Нужно ли уметь танцевать?
Нет, dance workout дома не требует танцевального опыта или специальной подготовки. Главное — повторять движения в комфортном темпе.
Из чего состоит танцевальная тренировка?
Короткая программа состоит из танцевальных элементов и прыжков на месте. В сочетании с корректировкой питания такие танцы можно использовать для похудения.
Что делать, если не получается повторять движения за тренером?
Если темп кажется слишком быстрым, выполняйте движения в удобном ритме. Главная задача такой тренировки — проснуться и взбодриться.