40-минутный пилатес на все тело без оборудования

Пилатес отличается от силовых и функциональных тренировок подходом к упражнениям. Чтобы освоить технику, здесь не надо напрягаться изо всех сил, терпеть боль или работать на высокой скорости. Показываем 40 минут пилатеса на все тело, который укрепит здоровье спины, улучшит осанку и проработает глубокую мускулатуру.