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40-минутный пилатес на все тело без оборудования

Пилатес на все тело без оборудования — сбалансированный комплекс упражнений, который задействует основные мышечные группы.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Пилатес отличается от силовых и функциональных тренировок подходом к упражнениям. Чтобы освоить технику, здесь не надо напрягаться изо всех сил, терпеть боль или работать на высокой скорости. Показываем 40 минут пилатеса на все тело, который укрепит здоровье спины, улучшит осанку и проработает глубокую мускулатуру.

Какую пользу приносит пилатес для тонуса мышц?

Во время тренировки активно включаются мышцы кора, пресса, спины, ягодиц, бедер, ног и плечевого пояса. Многие упражнения пилатес для тонуса мышц также улучшают координацию движений и гибкость.

Как правильно дышать в пилатесе?

В этой системе используется реберное дыхание, при котором живот остается плоским, а на вдохе расширяется только грудная клетка. Не задерживайте дыхание, делайте вдох через нос на расслаблении, а выдох — через рот.

Можно ли с помощью пилатеса сбросить вес?

Пилатес для похудения дома укрепляет и подтягивает мышцы и ускоряет обмен веществ. Для достижения результата сочетайте занятия с дефицитом калорий в рационе.

Нужен ли инвентарь для занятий?

Нет. Пилатес без инвентаря для стройности выполняется с использованием собственного веса. Для комфортной тренировки достаточно коврика и небольшого свободного пространства.