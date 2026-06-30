40-минутный пилатес на все тело без оборудования

Пилатес отличается от силовых и функциональных тренировок подходом к упражнениям. Чтобы освоить технику, здесь не надо напрягаться изо всех сил, терпеть боль или работать на высокой скорости. Показываем 40 минут пилатеса на все тело, который укрепит здоровье спины, улучшит осанку и проработает глубокую мускулатуру.
Какую пользу приносит пилатес для тонуса мышц?
Во время тренировки активно включаются мышцы кора, пресса, спины, ягодиц, бедер, ног и плечевого пояса. Многие упражнения пилатес для тонуса мышц также улучшают координацию движений и гибкость.
Как правильно дышать в пилатесе?
В этой системе используется реберное дыхание, при котором живот остается плоским, а на вдохе расширяется только грудная клетка. Не задерживайте дыхание, делайте вдох через нос на расслаблении, а выдох — через рот.
Можно ли с помощью пилатеса сбросить вес?
Пилатес для похудения дома укрепляет и подтягивает мышцы и ускоряет обмен веществ. Для достижения результата сочетайте занятия с дефицитом калорий в рационе.
Нужен ли инвентарь для занятий?
Нет. Пилатес без инвентаря для стройности выполняется с использованием собственного веса. Для комфортной тренировки достаточно коврика и небольшого свободного пространства.