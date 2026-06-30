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Тренировка для ягодиц и бедер с гантелями на 30 минут

Тренировка для ягодиц и бедер с гантелями помогает создать красивую скульптуру ног. 30 минут регулярных занятий дома подтянут проблемные зоны и запустят сжигание жира.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Силовая тренировка на низ тела для женщин позволяет быстро вернуть тонус мышцам без посещения фитнес-клуба. Отвечаем на популярные вопросы о том, как правильно выполнять упражнения на ягодицы и бедра дома.

Какие мышцы работают во время тренировки?

Основная нагрузка приходится на большие, средние и малые ягодичные мышцы, квадрицепсы, заднюю поверхность бедра и приводящие мышцы. Дополнительно включаются мышцы кора, поясницы и икроножные мышцы, это помогает скульптурированию ног и ягодиц.

Какие упражнения на ягодицы и бедра наиболее эффективны?

Результат дают базовые движения с отягощением, которые вовлекают в работу сразу несколько крупных мышечных групп: приседания плие, румынская тяга, ягодичный мостик и выпады назад с гантелями.

Что такое скульптурирование ног и ягодиц и сколько времени оно занимает?

Это процесс изменения пропорций нижней части тела с помощью силового тренинга. Чтобы проработать рельеф, достаточно проводить 30-минутные тренировки 2−3 раза в неделю.

Как запустить сжигание жира в области бедер?

Локально сжечь жир невозможно. Организм худеет равномерно при дефиците калорий, забирая энергию из всех жировых депо. Упражнения помогают укрепить внутреннюю и внешнюю поверхность бедер и ягодицы. Когда жир начнет уходить, подтянутые мышцы создадут рельефные контуры.