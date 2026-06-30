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Тренировка на мобильность всего тела с отягощением на 45 минут

Тренировка на мобильность всего тела объединяет работу над подвижностью суставов и силой мышц. Вам понадобится только коврик и одна гантеля.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Отягощения в тренировках на мобильность и гибкость используются для укрепления мышц, улучшения контроля над суставами и предотвращения травм. Гантеля небольшого веса заставляет мышцы-стабилизаторы активно работать там, где обычно они расслаблены. Отвечаем на часто задаваемые вопросы о тренировке на мобильность в формате фулбади.

Подходит ли суставная гимнастика с отягощением для начинающих?

Суставная гимнастика с отягощением больше подходит для тех, кто уже занимается какое-то время, так как требует базового контроля тела. Новичкам лучше сначала освоить движения без веса.

Какие упражнения для здоровья суставов самые эффективные?

К упражнениям для здоровья суставов относят движения под контролем: приседания, выпады, жимы и вращения с легким отягощением. Они улучшают подвижность и укрепляют связки.

Чем отличается функциональная тренировка с весом от обычной растяжки?

Функциональная тренировка включает активную работу мышц в полной амплитуде, а не пассивное растяжение. Это помогает одновременно развивать силу, контроль и подвижность.

Можно ли использовать комплекс для развития гибкости всего тела?

Да, это один из основных эффектов этой тренировки. При этом нагрузку нужно увеличивать постепенно.