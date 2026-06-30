Тренировка на мобильность всего тела с отягощением на 45 минут

Отягощения в тренировках на мобильность и гибкость используются для укрепления мышц, улучшения контроля над суставами и предотвращения травм. Гантеля небольшого веса заставляет мышцы-стабилизаторы активно работать там, где обычно они расслаблены. Отвечаем на часто задаваемые вопросы о тренировке на мобильность в формате фулбади.